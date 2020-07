Salvini: “La Lega ha raccolto i valori di sinistra di Berlinguer”

Parole che fanno discutere quelle del leader della Lega Matteo Salvini, il quale, ospite della trasmissione di La7 L’aria che tira, ha dichiarato: “I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer” i valori del “lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega, se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale”.

Il riferimento è alla nuova sede romana della Lega, in via delle Botteghe Oscure, di fronte alla ex sede del Pci. “Stiamo per aprire a Roma, a Bologna, a Reggio Calabria”, ha aggiunto il leader del Carroccio. Salvini dunque avrà gli uffici romani del suo partito nell’edificio di fronte alla storica sede del Pci, dove ci sono già gli uffici del sindacato Ugl e – soprattutto – dove è ospitato lo staff social di Salvini, guidato da Luca Morisi. L’edificio, come confermato da Gianfranco Rotondi, ospitava gli uffici amministrativi e organizzativi della Democrazia Cristiana.

