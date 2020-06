Fuga dal M5S: dopo Ermellino e Riccardi, altri parlamentari pronti all’addio

Dopo l’abbandono della deputata Alessandra Ermellini e della senatrice Alessandra Riccardi, altre possibili defezioni di parlamentari dal Movimento Cinque Stelle minacciano i numeri della maggioranza, che sono in bilico soprattutto al Senato. La prossima “fuga”, in particolare, secondo le indiscrezioni diffuse dal Corriere della Sera, potrebbe riguardare le senatrici M5S Tiziana Drago e Marinella Pacifico.

La prima, interpellata dall’Adnkronos sulle indiscrezioni secondo cui sarebbe pronta ad abbandonare il gruppo pentastellato al Senato con un possibile approdo alla Lega di Matteo Salvini, si schermisce: “Io via dal Movimento? Sempre la stessa domanda…”. Ma poi riconosce: “Forse è il Movimento che mi vorrebbe fuori. Occorrerebbe chiedere a qualcuno dei vertici…”. Drago dice di riferirsi solo a “sensazioni”, ma dalle sue parole si evince chiaramente come il suo rapporto con i vertici M5S non sia dei più idilliaci.

La senatrice Marinella Pacifico, in ritardo di un anno con le restituzioni, potrebbe decidere di spostarsi alla Lega nelle prossime settimane, prima del probabile provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Un altro esponente M5S a Palazzo Madama in odore d’uscita è il senatore Mattia Crucioli, che – secondo quanto riporta l’Huffington Post, potrebbe andare ad affiancare Gianluigi Paragone al gruppo Misto. Ma a pesare sulla maggioranza sono anche le possibili espulsioni che riguardano chi, come il senatore Fabio Di Micco, è in ritardo da diversi mesi con le restituzioni.

