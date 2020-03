Coronavirus, in Lombardia ipotesi allargamento zone rosse

Il Governo sta valutando di estendere le “zone rosse” dell’emergenza Coronavirus in Lombardia al di là dei dieci Comuni lodigiani in quarantena dal 23 febbraio scorso. L’ipotesi si fa largo sempre di più nelle ultime ore: sarebbe sostenuta in particolare dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che avrebbe ipotizzato addirittura la “chiusura” dell’intera regione (sebbene sembri più probabile un’estensione ai soli territori di Cremona e Bergamo).

Nessuna conferma, almeno per ora. Le uniche dichiarazioni ufficiali che lasciano intendere una simile soluzione sono per ora quelle pronunciate nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante l’ultima conferenza stampa della Protezione Civile. “La realtà della Lombardia è particolare, i dati mostrano un aumento in alcune aree più che in altre. La Lombardia ha posto la questione, il Comitato tecnico sta lavorando attentamente, sta discutendo eventuali provvedimenti da adottare”, ha dichiarato il presidente, che ha successivamente precisato che “non si è mai fatto riferimento alla Lombardia come zona rossa”.

in Lombardia ad oggi si sono registrati 2.612 casi di contagio da Coronavirus: 135 è il numero dei morti, 469 quello dei guariti, mentre sono attualmente 1.622 i ricoverati con sintomi. Le provincie più colpite dal virus sono Lodi (739 contagi), Bergamo (623) e Cremona (452), mentre nel capoluogo Milano i positivi a Covid-19 sono finora 267. Qui le ultime notizie sul Coronavirus in Italia.

Coronavirus in Lombardia: le zone rosse oggi

I Comuni lombardi che oggi rientrano nella zona rossa istituita il 23 febbraio sono 10, tutti in provincia di Lodi: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.

Per chi si trova all’interno della zona rossa è vietato entrare o uscire dal proprio Comune. Inoltre sono chiuse le scuole, i musei e gli altri istituti culturali, sono vietate le manifestazioni, sospese le gite scolastiche, sospesa l’attività dei pubblici uffici (salvo per i servizi essenziali) e chiuse tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità. Stop anche ai servizi di trasporto e alle attività delle imprese ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali. Qui tutti i dettagli.

Coronavirus: l’ipotesi di estensione delle zone rosse

Secondo le indiscrezioni che stanno prendendo corpo nelle ultime ore, il Governo sta valutando di estendere il regime di “zona rossa” a una serie di altri Comuni della Lombardia. In particolare, si parla dell’area della provincia di Bergamo in cui si è sviluppato un secondo focolaio di Coronavirus dopo quello di Codogno: le zone interessate sarebbero nella Val Seriana e quelle intorno ai centri di Nembro e Alzano lombardo. Ma nel “recinto” della nuova “zona rossa” potrebbero rientrare anche alcune zone in provincia di Cremona.

