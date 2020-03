Coronavirus: “Chiuse scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo”

È caos intorno all’ultimo Consiglio dei ministri: nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2020, è arrivata l’indiscrezione – riportata dalle agenzie di stampa Ansa e Agi – secondo cui il governo ha disposto che “le scuole e le università di tutta Italia resteranno chiuse” da domani, 5 marzo, fino a metà mese a causa dell’emergenza Coronavirus. Poco dopo, però, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha smentito: “Non è stata ancora presa una decisione. Si saprà qualcosa nelle prossime ore. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione se lasciare aperte le scuole o chiuderle. Un parere che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento”.

Se la notizia della chiusura di scuole e atenei venisse confermata, si tratterebbe di un provvedimento che segue la decisione di qualche giorno fa di chiudere gli istituti esclusivamente nelle zone rosse, ovvero in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In serata, inoltre, è atteso il decreto del governo che conterrà al suo interno sia la decisione sulla chiusura di scuole e università, sia una serie di altri provvedimenti come quello sulle manifestazioni sportive delle prossime settimane. Nel frattempo, gli ultimi dati resi noti dalla Protezione civile e dall’Istituto superiore di sanità parlano di 2.263 persone positive al coronavirus in Italia. Sono invece 79 i morti, mentre i guariti sono 160.

Notizia in aggiornamento

