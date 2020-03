Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Italia e in particolare nelle regioni del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto su tutte. Secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sono 2263 le persone che hanno contratto il Covid-19. Tra queste, 79 persone sono decedute, mentre 160 sono guarite. Tra i 2263 positivi, 1000, circa la metà dunque, si trovano in isolamento domiciliare e non bisogno di cure ospedaliere, 1034 sono ricoverati, mentre 229 si trovano in terapia intensiva. Le regioni maggiormente colpite sono la Lombardia, con 1520 infetti, l’Emilia-Romagna, che ha 420 cittadini positivi, e il Veneto con 307. Qui tutte le news sul Coronavirus nel mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 7,00 – Conte: “Pronti a misure drastiche” – Non solo il “vademecum” stilato dal comitato scientifico: il premier Giuseppe Conte è pronto a prendere misure drastiche per contenere e sconfiggere l’epidemia di Coronavirus. Il presidente del Consiglio, che nella serata di martedì 3 marzo ha incontrato i capigruppo dei partiti di maggioranza e opposizione, ha dichiarato, secondo quanto svelato da Il Corriere della Sera, che la “situazione è seria”. “Il contagio potrebbe anche estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco” ha affermato il premier, che poi non ha escluso la chiusura totale delle scuole sull’interno territorio nazionale “anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati” ha precisato Conte.

Il Governo, inoltre, potrebbe presto allargare le zone rosse attualmente stabilite per contenere l’epidemia ed allargarle anche in altre province, specialmente in quella di Bergamo dove si stanno registrato numerosi casi di Covid-19. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, e in particolare le partite di calcio della Serie A, il presidente del Consiglio precisa che “Sarà la Lega calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”.

