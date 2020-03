Emergenza Coronavirus, Spadafora: “Serie A avanti, ma a porte chiuse”

La Serie A non si fermerà per il coronavirus, ma giocherà a porte chiuse. Lo ha confermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che lasciando Palazzo Chigi ha detto che “proseguiranno tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti. Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento”. L’ufficialità della decisione del governo dovrebbe arrivare con il decreto atteso nel pomeriggio di oggi, 4 marzo 2020.

Intanto questa mattina nella sala dei Presidenti del Coni si è riunito il Consiglio di Lega per decidere sul calendario del campionato sconvolto dall’emergenza coronavirus. “Lo strumento delle porte chiuse potrebbe essere l’unico per portare a termine il campionato alla luce di quelle che sono le restrizioni che giustamente il governo ci sta indicando”, le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta all’uscita.

Il Consiglio della Lega di Serie A avrebbe poi confermato la decisione di disputare nel prossimo weekend le gare rinviate, facendo così slittare la 27esima giornata di una settimana.

LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA

Potrebbero interessarti Il presidente del Cio, Thomas Bach: “Coronavirus? Le Olimpiadi di Tokyo 2020 partiranno regolarmente il 24 luglio” Coronavirus, stop agli eventi sportivi per 30 giorni? La Serie A rischia la paralisi Nations League, sorteggio positivo per l’Italia: Olanda, Bosnia e Polonia