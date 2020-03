Coronavirus ultime notizie, l’Oms: “Morto il 3,4 per cento dei contagiati, non è una semplice influenza”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – I casi di coronavirus accertati nel mondo sono 90.870, secondo quanto riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). In Cina si registrano 130 nuovi casi, che fanno salire il numero delle persone contagiate a 80.304, mentre i morti per il Covid-19 sono 2.946. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.922 nuovi casi di coronavirus, l’80 per cento dei quali si concentrano in Italia, Iran e Corea del Sud. La Cina ha registrato oggi altri 38 morti (il totale sale a 2.981), ma anche un calo dei nuovi casi per il terzo giorno consecutivo. I nuovi casi sono 119, contro i 125 di ieri. Tutte le vittime tranne una sono state accertate nella provincia dell’Hubei, dove si registrano anche 115 dei 119 contagiati. I contagi complessivi sono più di 80.200. La Corea del Sud ha registrato 516 contagi da coronavirus, che portano il totale a 5.328. Il numero delle vittime è salito da 28 a 32. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus dall’Italia, di seguito invece gli aggiornamenti sulla situazione nel mondo:

0re 08.05 – Primo caso importato dall’Italia a Pechino – Primo caso di coronavirus importato dall’Italia a Pechino. Lo riferisce il tabloid Global Times. Nei giorni scorsi erano stati confermati in Cina otto casi positivi di persone contagiate dal coronavirus provenienti da Bergamo, che lavoravano tutte per lo stesso ristorante in Italia e che non erano mai state a Wuhan o nello Hubei, dove è scoppiata l’epidemia. Gli altri casi importati finora in Cina riguardano cinque cittadini provenienti dall’Iran e un cittadino britannico sbarcato a Shenzhen, nel sud-est del Paese. Ieri la municipalità di Pechino aveva annunciato l’imposizione di 14 giorni di quarantena per chi arriva in città da Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone, sui timori di un ritorno dell’epidemia portata dall’estero.

Ore 7,33 – Oms, “morto il 3,4 per cento dei contagiati”. “In tutto il mondo circa il 3,4 per cento dei malati di Covid-19 sono morti. A paragone, l’influenza stagionale uccide circa l’1 per cento dei contagiati”. Lo ha detto il capo dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa odierna sull’epidemia da coronavirus in corso.

Ore 7,25 – A New Delhi 15 italiani positivi, in isolamento. Quindici dei 21 turisti italiani che erano stati messi in quarantena in un centro sanitario a New Delhi sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie indiane (l’Aiims, All India Institute Of Medical Sciences​). Il gruppo è parte di una comitiva di turisti lodigiani impegnati in un tour nel Rajastan, in cui c’era una coppia di italiani, risultati positivi al coronavirus, nella capitale Jaipur. Sono tutti in isolamento preventivo da martedì in una struttura militare alle porte di New Delhi, a Chhawla.

Ore 7,15 – Nove vittime negli Usa, tutti in area Seattle. Amazon conferma contagio dipendente. Il numero dei morti in Usa a causa del coronavirus è salito a nove. I casi sono tutti registrati nell’area di Seattle, nello stato di Washington, dove c’è stato il primo decesso la settimana scorsa e si è registrata la prima epidemia. Il numero totale sale a 106 in tutto il Paese. La California, al momento, è lo stato più colpito con 20 casi. Amazon intanto ha confermato che un dipendente di Seattle è stato contagiato dal coronavirus. La società ha informato i dipendenti.

