Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale per un “dolore al petto”

L’ex stella di Boca Juniors, Manchester United, Manchester City e Juventus, Carlos Tevez, è stato ricoverato ieri in ospedale dopo aver accusato un non meglio specificato “dolore al petto”. Lo ha reso noto il club argentino dell’Independiente, di cui attualmente allena la prima squadra, secondo cui i primi accertamenti sull’ex attaccante dell’Albiceleste sono stati “soddisfacenti” anche se oggi sarà sottoposto a ulteriori esami.

Il 40enne è stato ricoverato ieri presso l’ospedale La Trinidad di San Isidro di Buenos Aires, dove sono stati effettuati “gli accertamenti necessari” che hanno dato esito soddisfacente. “Domani (oggi, ndr) proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell’ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato”, ha fatto sapere l’Independiente sui suoi canali social.

“Carlos Tevez sarà ricoverato in ospedale a titolo precauzionale fino al completamento degli accertamenti necessari”. Secondo i media argentini, l’ex attaccante, ritiratosi dal calcio giocato nel 2021, sarà sottoposto a ulteriori test presso l’Ospedale Finochietto a Buenos Aires. Non è chiaro se riuscirà ad accompagnare la sua squadra nella sfida in programma il 12 maggio contro il Talleres Cordoba.

Dopo essersi ritirato, Tevez ha assunto il ruolo di allenatore del Rosario Central da cui si è dimesso dopo soli cinque mesi. Nell’agosto 2023 invece è approdato all’Independiente, con cui ha un contratto fino al 31 dicembre di quest’anno.