Giro d’Italia 2024 streaming e diretta tv: dove vedere le tappe della corsa rosa

Da sabato 4 a domenica 26 maggio va in scena il Giro d’Italia 2024 con la sua 107esima edizione: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Dove vedere le tappe del Giro d’Italia 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2024 verranno trasmesse in TV, in chiaro (gratis), sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai 2). E in abbonamento su Eurosport.

Giro d’Italia 2021 streaming live

Non solo tv. Tutte le 21 tappe saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforma RaiPlay.it (gratis) e, a pagamento, su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN. Piattaforme permettono di seguire l’evento da pc, tablet e smartphone seguendo pochi e semplici passi.

Le tappe

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Giro d’Italia 2024, ma quali sono le tappe di questa edizione? Eccole: