Coronavirus: scuole chiuse, le maestre raccontano le fiabe su Facebook

Le scuole chiudono a causa del Coronavirus, ma le maestre non si arrendono: due fiabe al giorno, una al mattino e una al pomeriggio in diretta Facebook, per coccolare i propri bambini.

A causa dell’emergenza sanitaria, l’asilo di Biella, in Piemonte, è stato chiuso ma le maestre della scuola dell’infanzia del quartiere Villaggio Sportivo hanno deciso di coccolare i loro bambini anche a distanza, utilizzando il supporto della tecnologia per leggere delle fiabe.

L’idea è piaciuta molto ai genitori, ma soprattutto ai bambini.

“Continueremo fino alla riapertura delle scuole”, ha dichiarato la referente del gruppo, Grazia Flessibile. “In osservanza a quanto verrà disposto dalle autorità, con una scaletta ben precisa: due videostorie al giorno, una al mattino e un’altra al pomeriggio”.



I video, pubblicati sulla pagina Facebook della scuola piemontese, hanno la firma di ogni maestra: oltre a Grazia Flessibile, le fiabe hanno la voce di Paola, Anna Verde, Paola, Michela, Anna Gamba, Daniela e Maura.

Con il Coronavirus è calato drasticamente l’inquinamento in Cina: le immagini della Nasa a confronto

Coronavirus, Luis Sepulveda contagiato, è ricoverato in un ospedale spagnolo: “Condizioni stabili nella gravità”

