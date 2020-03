Coronavirus, contagiato lo scrittore Luis Sepulveda insieme alla moglie dopo una visita in Portogallo

Lo scrittore Luis Sepulveda è ricoverato da sabato mattina in un ospedale di Oviedo, nelle Asturie, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. A confermare la notizia è stata la moglie, la poetessa Carmen Yanez, messa in isolamento, insieme ad altre persone a loro vicine.

Lo scrittore cileno, residente in Spagna, e la moglie hanno presentato i primi sintomi due giorni dopo il rientro da un festival letterario a Póvoa de Varzim, in Portogallo.

Già nelle ore precedenti la ragione spagnola aveva dato l’annuncio del primo contagio, senza però specificare il nome del paziente, indicando solo l’età, 70 anni, la professione, e l’origine cilena. In poco tempo si è capito che si trattava di Sepulveda.

Il popolare scrittore era tornato a Gijón dal Portogallo, dal 18 al 23 febbraio per partecipare al festival letterario Correntes d’Escritas. In ospedale gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato sottoposto a tampone con esito positivo, da lì la decisione di trasferirlo al Central University Hospital of Asturias in un reparto dedicato per malattie infettive.

“Fino a martedì 25 non ha mostrato alcun sintomo, è andato nell’ospedale locale giovedì dove è rimasto fino a quando i risultati hanno confermato che aveva il coronavirus, è stato eseguito il test perché presentava sintomi dovuti alla polmonite senza origine nota”, fanno sapere dall’ospedale. “Sua moglie non ha avuto sintomi e il risultato del suo test sarà noto entro poche ore”.

LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

