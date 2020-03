Coronavirus ultime notizie, primi morti in Australia e Thailandia. Negli Usa 70 casi di contagio

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Le prime vittime positive al Covid-19 sono state registrate in Australia e in Thailandia, mentre cresce il numero di contagi in Cina. Nel bollettino quotidiano di Pechino vengono annunciati 573 nuovi casi di contagio e 35 decessi. Il numero dei morti è diminuito rispetto ai 47 registrati il giorno precedente. Il totale dei contagi in Cina sale a 79.824. Hong Kong ha registrato il 95esimo caso di coronavirus, associato al tempio buddista Fook Wai Ching, dove sono stati registrati altri casi. Altri 376 casi sono stati registrati in Corea del Sud, portando il totale a 3.526.

Qui tutte le ultime notizie sul coronavirus in Italia. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo:

Ore 7,50 – Primi decessi in Australia e Thailandia. Le autorità sanitarie australiane hanno reso noto che è morto l’uomo di 78 anni che era stato rimpatriato dalla nave da crociera Diamond Princess messa in quarantena in Giappone. Nel paese sono 27 i casi di coronavirus.

In Thailandia invece la prima vittima del coronavirus è un 35enne che aveva anche la febbre dengue, una malattia infettiva tropicale. Lo ha reso noto il Dipartimento di controllo delle malattie thailandese. L’uomo lavorava nel commercio ed era venuto in contatto con molti turisti cinesi nella fase iniziale di diffusione del virus. Il 27 gennaio era stato ricoverato per la febbre dengue e a inizio febbraio gli era stato diagnosticato il Covid-2019. Da gennaio la Thailandia ha registrato 42 casi di coronavirus, di cui 30 in via di guarigione e 11 che vengono ancora curati negli ospedali.

Ore 7,40 – Quarto caso in California e in Messico. Il quarto caso di coronavirus è stato registrato in California. Questo porta il totale dei contagiati confermati negli Stati Uniti a quota 70. Secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie dello Stato americano, si tratta di una donna adulta che era entrata in contatto con un altro malato. La donna non è stata ricoverata: si trova in isolamento nella sua abitazione. La compagnia statunitense American Airlines ha annunciato nella notte italiana la sospensione dei voli per Milano.

Quarto caso anche in Messico, dove le autorità hanno avuto notizia di possibili restrizioni al transito alla frontiera con gli Usa.

Leggi anche:

Il genio della settimana: Attilio Fontana e il suo allarmismo da paura (di Giulio Cavalli)

Zaia e i cinesi che mangiano topi vivi, il vero punto di non ritorno della politica (di L. Telese)

Potrebbero interessarti Usa, trionfo di Biden alle primarie in Carolina del Sud Il fotografo siriano Abdul Nasser Haj Hamdan ucciso in un attacco aereo russo Tragedia al compleanno di una celebre influencer: ghiaccio secco in piscina causa 3 morti

Coronavirus in Italia, il Veneto aveva la ricetta per scovare i contagiati asintomatici già 20 giorni fa. Ma ha temporeggiato

Video Esclusivo TPI, psicosi Coronavirus: sulla nave MSC Meraviglia botte da orbi dalla security ai passeggeri

Il Coronavirus può fermare tutto, ma non gli incassi della Juve: nasce la partita “a porte semichiuse” (di L. Telese)