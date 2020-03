Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Il numero dei contagiati dal Covid-19 in Italia ha superato ieri quota mille. Il bilancio fornito ieri dalla Protezione Civile è di 1.128 casi totali, di cui 50 guariti e 29 deceduti. Confermata la chiusura delle scuole per un’altra settimana nelle regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Qui tutte le ultime notizie sul coronavirus dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 8,02 – Primo positivo morto a Brescia. Agli Spedali Civili di Brescia è deceduto un agricoltore 87enne originario di Cigole, ricoverato nel reparto di malattie infettive da diversi giorni in condizioni critiche. La conferma del decesso è arrivata dalla direzione dell’ospedale. I funerali si svolgeranno martedì. Altre due pazienti ricoverati a Malattie Infettive hanno un quadro clinico delicato.

Ore 8,01 – Gualtieri, entro venerdì nuovo dl da 3,6 mld. ​”Siamo pronti per la fase due: entro venerdì prossimo vareremo un nuovo decreto legge per il sostegno dell’occupazione e dei settori più colpiti dagli effetti del coronavirus: sarà un pacchetto da 3,6 miliardi di risorse eccezionali e aggiuntive”. Lo dice a ‘Repubblica’ il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, parlando delle misure per l’emergemza coronavirus. “Poi, se serve, scatterà la fase tre: da martedì prossimo avvierò una discussione con i miei colleghi europei per studiare un piano straordinario e coordinato dalla Ue”, aggiunge Gualtieri, convinto che la Commissione europea concederà la flessibilità necessaria: quella di 3,6 miliardi “​è una cifra coerente e sostenibile, calcolata con criteri oggettivi e commisurata alle esigenze reali. Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta”.

Ore 7,45 – Confermato positivo da Iss uomo ricoverato a Pescara. È positivo al Covid -19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sull’uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. Il paziente, un 48enne che risiede a San Giovanni Teatino (Chieti), aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Al momento, dunque, i casi confermati di Covid-19 in Abruzzo sono tre.

Ore 7,14 – American Airlines sospende voli per Milano. La compagnia aerea American Airlines sospende i collegamenti con Milano da New York Jfk e Miami fino al 24 aprile. Ad annunciarlo è la stessa azienda dopo che il dipartimento di Stato Usa ha alzato l’allerta sull’Italia a livello 4 esortando a non andare nelle zone più colpite dal coronavirus: Lombardia e Veneto. L’ultimo volo dell’American Airlines da Milano rientrerà oggi. Saranno mantenuti invece i collegamenti tra Philadelphia e Roma con un volo giornaliero. I collegamenti con Venezia dovrebbero ripartire da maggio. Il vice presidente Mike Pence, al quale il presidente Donald Trump ha affidato il coordinamento della risposta Usa all’epidemia, ha detto che Washington sta collaborando con le autorità di Roma per lo screening medico di ogni cittadino che arriva negli Usa.

