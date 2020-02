Coronavirus ultime notizie: picco di contagi in Corea del Sud

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il coronavirus ha provocato ieri 47 nuove vittime in Cina, secondo quanto confermato dalle autorità di Pechino. Il bilancio dei morti nel paese sale così a 2.835. I nuovi contagi nella giornata di ieri sono stati 427, portando il totale a 79.951. Tra le vittime, una è morta a Pechino, una nella provincia di Henan e gli altri 45 in quella di Hubei, epicentro dell’epidemia. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha detto che i casi morte nel resto del mondo hanno ormai superato quelli cinesi. In Corea del Sud sono stati registrati 594 nuovi casi, il totale dei contagi nel Paese sale così a 2.931. Intanto, negli Stati Uniti sono stati registrati un caso in Oregon e due in California di origine ignota

Qui tutte le ultime notizie sul coronavirus dall’Italia. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo:

Ore 9,10 – Picco di contagi in Corea del Sud, le autorità: “State a casa nel weekend”. Per il terzo giorno consecutivo i nuovi contagi in Corea del Sud hanno superato quelli in Cina. Seul ha avvertito che il Paese è a “un momento critico” nella sua battaglia contro il coronavirus e ha invitato i concittadini a restare in casa nel week-end. Le autorità sudcoreane hanno registrato infatti il picco giornaliero nel numero di contagi da quando, il 20 gennaio, è scoppiata l’emergenza. Sono stati registrati infatti altri 594 casi di coronavirus, che portano il totale a 2.931.

“Abbiamo chiesto di evitare di partecipare ad eventi pubblici, compresi i raduni religiosi o le proteste, nel week-end”, ha detto il viceminisro degli Esteri, Kim Kang-lip, segnalando che il Paese è a “un momento critico” nel tenere sotto controllo l’epidemia. “Per favore state a casa, evitate di uscire e minimizzate i contatti con le altre persone.

Ore 9 – Usa, due casi di contagio di origine ignota. Trump: “Virus è nuovo imbroglio dei democratici”. Due casi di contagio da coronavirus di origine ignota sono stati registrati negli Usa: uno nello Stato dell’Oregon e uno in California. I casi confermati dalle autorità statunitensi fino a questo momento sono 65. Per quanto riguarda il caso in California, si tratta di una donna adulta attualmente ricoverata in ospedale, secondo quanto riferito da Sara Cody, direttore sanitario della contea di Santa Clara, vicino a San Francisco. Il Washington Post, segnala che la persona infettata non ha viaggiato all’estero e non è venuta in contatto con individui a rischio. Jannifer Nuzzo della John Hopkins University dice che potrebbe trattarsi di una trasmissione locale in California e che anche altri Stati Usa “potrebbero trovarsi nelle stassa barca. Semplicemente non l’hanno ancora riconosciuta”.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato in un comizio che “i democratici stanno politicizzando il coronavirus” che “è il loro nuovo imbroglio”. Trump ha parlato a North Charleston, nella Carolina del Sud, dove oggi si celebrano le primarie per indicare lo sfidante democratico del tycoon nella corsa alla Casa Bianca. Trump ha sostenuto che i dem non essendo riusciti a batterlo con il Russiagate e con l’impeachment ora stanno tentando di farlo con il coronavirus.

