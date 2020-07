Centrodestra, oggi 4 luglio la manifestazione contro il governo a piazza del Popolo

È in programma per oggi, sabato 4 luglio, una nuova manifestazione del centrodestra contro il governo in piazza del Popolo, a Roma, dopo quella del 2 giugno. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia tornano insieme in piazza senza simboli di partito sotto lo slogan: “Insieme per l’Italia del lavoro“, per protestare contro l’operato dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. L’inizio della manifestazione è previsto alle 10. Sarà allestito un palco, verranno rispettate le regole di distanziamento e sarà garantita la diretta dell’iniziativa sui profili social. Di seguito gli aggiornamenti in diretta sulla manifestazione e le parole dei leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

Meloni: “In piazza contro governo irresponsabile”. Raccolta firme per il voto a settembre

Giorgia Meloni, leader di FdI, ha rilanciato ieri la nuova manifestazione del 4 luglio. “Nuova manifestazione del centrodestra domani in piazza del popolo perché nulla è mutato e nulla è migliorato”, ha detto Meloni, “Continuiamo ad avere un governo assolutamente sordo ai bisogni dei cittadini, che passa le sue giornate in villa a chiacchierare e che non riesce a pagare neanche la cassa integrazione ma in compenso spende milioni di euro in assunzioni facili, marchette, bonus e nuove consulenze. Ed è da irresponsabili occuparsi di questo in un momento come quello che stiamo attraversando”, ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia.

In occasione della manifestazione FdI ha organizzato una raccolta firme per chiedere il voto a settembre, in un Election Day in concomitanza con le elezioni regionali. “Penso che la sfida sia quella di nuove elezioni e avere per il centrodestra, in caso di vittoria, una maggioranza importante per poter fare le cose coraggiose di cui c’è bisogno”, ha detto ieri Meloni nel corso di una intervista al Tg2. “Noi siamo perché il governo vada a casa”, ha aggiunto.

La situazione del centrodestra

La manifestazione del 4 luglio arriva con un centrodestra spaccato sulla necessità di ricorso al Mes per finanziare la Sanità italiana, con FI che si è detta a favore mentre Lega e Fratelli d’Italia sono contrari. La protesta, inoltre, arriva a due giorni dalla polemica sorta a causa di un’intervista in cui Silvio Berlusconi apriva alla possibilità di nuove maggioranze di governo. Il leader di Forza Italia ha dichiarato che se “in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati”.

L’apertura ha irritato la Lega di Matteo Salvini, che ha fatto filtrare un messaggio in cui indica che “La via maestra sono le elezioni. Mandare a casa un governo che blocca tutto è vitale per il futuro dell’Italia. Certo”, aggiungevano le fonti della Lega, “sul Mes la posizione di Forza Italia è contro l’interesse nazionale”. Una frecciatina che non è piaciuta agli azzurri. “Invitiamo le ‘fonti della Lega’ a leggere il testo delle interviste senza fermarsi ai titoli. Se l’avessero fatto, avrebbero scoperto che il presidente Berlusconi non si è mai detto a favore di un governo di unità nazionale, ma, al contrario, ritiene che ‘non esistono le condizioni’ e che qualunque decisione andrebbe comunque ‘verificata con gli alleati'”.

Più pacata la leader di FdI, che difende Berlusconi: “Francamente, Berlusconi non dice ‘Sono pronto a fare un’altra maggioranza’ ma dice una cosa diversa: dice per noi la strada maestra è il voto e in ogni caso ne parleremo con gli alleati”, ha detto Giorgia Meloni. “Poi se ci fossero i margini per una maggioranza coesa, allora sarebbe un altro ragionamento. Una cosa ben diversa dal dire andiamo a fare il governo con 5 stelle Pd e chi più ne ha e più ne metta”.

Leggi anche: 1. Centrodestra diviso su nuove maggioranze dopo l’apertura di Berlusconi. Lega: “La via maestra sono le elezioni” /2. Flop della manifestazione per “Berlusconi Senatore a Vita” a Milano: sono solo in 11 a protestare davanti al Tribunale

3. Flop Salvini a Terracina: per il leader della Lega pochissima gente | FOTO /4. Mondragone, contestato Salvini: il leader della Lega interrompe il discorso / 5. A Salvini è stato impedito di tenere un comizio? No, è lui che ha provocato i contestatori

Potrebbero interessarti Decreto Rilancio, via libera in Commissione Bilancio alla Camera Salvini, comizio flop a Terracina: piazza semideserta | FOTO I timori di Zingaretti: settembre spaventa il segretario del Pd