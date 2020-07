Flop Salvini a Terracina: per il leader della Lega pochissima gente | FOTO

Nella mattinata di oggi, venerdì 3 luglio 2020, Matteo Salvini è stato in visita a Terracina, tappa intermedia tra i due appuntamenti principali della giornata, a Mondragone e a Roma. A Terracina, l’ex ministro dell’Interno ha tenuto un comizio molto breve, in vista delle elezioni comunali. La diretta Facebook del segretario della Lega mostra tantissime persone accorse a salutare il Capitano, ma le foto dall’alto dimostrano tutt’altro: in realtà c’è davvero poca gente.

Facendo il confronto tra la foto in questione e la diretta video sul profilo di Salvini, girata ovviamente da sotto il gazebo, la differenza è abissale. Nella foto dall’alto, si vede che sotto il gazebo principale, dove c’è il leader della Lega, ci sono diverse persone, ma la piazza tutta attorno è praticamente deserta. Il video dal basso, invece, mostra le persone sotto al gazebo principale: anche qui, non si tratta di numeri altissimi. E, soprattutto, ancora una volta si fa fatica a rispettare le norme sul distanziamento sociale per il Coronavirus.

“A Terracina – ha dichiarato Salvini durante il suo comizio – ci torno perché qua, più che in tanti altri comuni, la Lega ha mosso i suoi primi passi, qua ci saranno elezioni comunali e qua il centrodestra deve essere compatto. Quelli del Pd li vogliamo mandare via dal governo, non possiamo portarceli in comune a Terracina”.

