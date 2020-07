Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Italia, anche se la situazione è in netto miglioramento. L’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, infatti, parla di 15.060 persone attualmente positive, 34.818 morti e 191.083 guariti, per un totale di 240.961 casi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 3 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,15 – Assegno universale per i figli, la proposta della ministra Bonetti – La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia ha spiegato che la misura prevede “un assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età”, con una “maggiorazione dal terzo figlio”. In caso di figli disabili, l’assegno “sarà esteso per tutto l’arco della vita”. Il provvedimento fa parte del Family act, arrivato alla Camera.

Ore 07,00 – Tajani: “Paese non si rilancia con bonus, serve visione” – “Serve avere una visione complessiva di come far ripartire il Paese. Dobbiamo mettere in campo una riforma fiscale, serve la flat-tax. Se ci sono meno tasse diminuisce anche l’evasione. Serve inoltre una riforma della giustizia. Dobbiamo rilanciare l’edilizia e automaticamente con l’edilizia anche settori come l’acciaio. Servono infrastrutture fisiche e digitali. Non si può andare avanti con gli spot e con i singoli “bonus”. Il Paese ha bisogno di un piano complessivo e lungimirante”. Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ospite ieri a Stasera Italia su Rete 4.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Ue, Gentiloni: “Fiducioso su accordo Recovery Fund prima della pausa estiva” – “Sono fiducioso che prima della pausa estiva si raggiungerà l’intesa sul Recovery Fund”. Lo ha dichiarato il commissario degli Affari economici Paolo Gentiloni durante l’evento “Insieme per rilanciare l’Europa” per l’inizio della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea. “Finora le decisioni prese sono state nella giusta direzione, ‘so far and so good'” ha sottolineato Gentiloni.

Il bollettino di oggi – È di 15.060 (-195) persone attualmente positive, 34.818 (+30) morti, 191.083 (+366) guariti, per un totale di 240.961 (+201) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 15.060 attualmente positivi, 963 (-62) sono ricoverati con sintomi, 82 (-5) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 14.015 (-128) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino di oggi.

Sileri: “Seconda ondata? Difficile sia nuovo dramma” – “Bisogna specificare cosa si intende per seconda ondata, se si intende che il virus è ancora presente tra noi e quindi ci saranno altre persone positive nei mesi autunnali e invernali questo è possibile. Se per seconda ondata intendiamo dire di avere di nuovo il dramma di mille morti al giorno come a febbraio e a marzo, questo mi sembra difficile perché significherebbe abbandonare tutte le precauzioni che fino a oggi abbiamo imparato a fare, dalla distanza, alla mascherina al lavaggio delle mani”. Lo ha dichiarato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista alla Rubrica di Tgcom24 Dentro i Fatti.

Roma: due minori positivi al Covid, chiuso centro estivo – Un centro estivo e un ristorante in zona Casilina sono stati chiusi dopo la scoperta di alcuni positivi, tra cui due minori, al Covid-19. A darne notizia è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Oggi registriamo un dato di 11 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano sei nuovi casi. Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi uno riguarda un uomo rientrato con volo da Dacca (Bangladesh) per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Due nuovi casi riguardano due minori dello stesso nucleo familiare ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. È stata avviata l’indagine epidemiologica che ha portato alla chiusura di un centro estivo e un ristorante in zona Casilina. Tutti i contatti stretti verranno sottoposti ai test, mentre l’indagine ha evidenziato che il 26 giugno si è svolta una cena scolastica alla presenza di oltre 30 persone. Saranno ora tutti testati”.

Mancati rimborsi ai passeggeri, l’Ue apre procedura d’infrazione contro Italia e Grecia. Una procedura d’infrazione contro Italia e Grecia è stata avviata dalla Commissione europea per il mancato rispetto delle norme dell’Ue sulla tutela dei diritti dei passeggeri. Per Bruxelles, le norme dei due paesi consentono ai vettori di offrire buoni come unica forma di rimborso, mentre in base ai regolamenti sui diritti dei passeggeri dell’Ue, ai passeggeri spetta il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e altre forme di rimborso, come un voucher. Leggi qui la notizia completa.

