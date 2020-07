Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 10 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 500mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 3 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Altri 63 casi in Sud Corea, nuove misure a Gwangju – In Corea del Sud sono stati registrati altri 63 casi di Coronavirus, la maggior parte fuori dalla capitale Seul, per la prima volta in due mesi. La più colpita è la città meridionale di Gwangiu, con oltre 50 nuovi contagi, tanto che le autorità locali hanno decretato lo stop di servizi pubblici come biblioteche e musei, nel timore di una seconda ondata di Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia il Paese ha registrato 12.967 casi con 282 morti; la recente impennata di contagi preoccupa ma è ancora gestibile e le autorità locali potranno decidere se adottare misure più dure per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha riferito il vice ministro della Salute, Kim Gang-lip.

Ore 05,30 – Florida, morto bambino di 11 anni per Covid – Il Coronavirus ha ucciso un bimbo d 11 anni in Florida. E’ la più giovane vittima del Covid-19 nello Stato del sole e il terzo minore. Per complicazioni legate al virus in Florida sono deceduti anche una 16enne e un 17enne.

Ore 03,00 – Usa, nuovo record: 53.069 casi in 24 ore – Nuovo record di contagi negli Usa con il 53.069 casi in 24 ore. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. Il totale delle infezioni negli Usa è salito a 2.735.339. I numero dei decessi è arrivato a 128.677, di cui 649 nella giornata di ieri. E’ il secondo giorno consecutivo di contagi record negli Stati Uniti alla vigilia del lungo weekend di festa per il 4 luglio.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Svezia: superati i 70mila contagi – La Svezia ha superato i 70mila contagi accertati di Covid-19. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 947 per un totale di 70.639.

Ue, Gentiloni: “Fiducioso su accordo Recovery Fund prima della pausa estiva” – “Sono fiducioso che prima della pausa estiva si raggiungerà l’intesa sul Recovery Fund”. Lo ha dichiarato il commissario degli Affari economici Paolo Gentiloni durante l’evento “Insieme per rilanciare l’Europa” per l’inizio della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea. “Finora le decisioni prese sono state nella giusta direzione, ‘so far and so good’” ha sottolineato Gentiloni.

Sindaco New York annuncia: “Scuole riaprono a settembre” – La città di New York ha in programma di riaprire le scuole pubbliche a settembre, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale. Lo ha annunciato il sindaco Bill De Blasio nel consueto briefing con la stampa. L’obiettivo, ha spiegato De Blasio, è di avere “il numero massimo di bambini nelle scuole quando riapriranno”.

Coronavirus ultime notizie | Fauci: “Il mondo ha bisogno di più vaccini” – Per far fronte all’epidemia di Coronavirus il mondo ha bisogno di più di un vaccino: lo ha dichiarato l’epidemiologo Anthony Fauci, consigliere del presidente Trump per l’emergenza Covid-19. “Mi piacerebbe vedere più di un vaccino arrivare alla linea del traguardo” ha osservato Fauci.

Emirati, trasgressori lockdown alla gogna con foto. Una sorte di ‘colonna infame’ che mette alla gogna i trasgressori del ‘lockdown’: negli Emirati arabi il ministero della Giustizia ha pubblicato un poster con le foto e le iniziali di quanti hanno contravvenuto alle rigorosissime misure per il contrasto alla pandemia di Coronovirus, con tanto di nazionalità, violazione e importo della multa inflitta. Il manifesto mostra 13 trasgressori “di varie nazionalità” (alcuni stranieri sono indicati genericamente come ‘asiatici’) al ‘lockdown’ che soprattutto a Dubai è stati tra i più duri al mondo: si poteva uscire di casa una volta ogni tre giorni per fare la spesa e una volta ogni cinque per prelevare denaro al bancomat, dietro preventiva autorizzazione. Le violazioni vanno dalla mancata osservanza della quarantena o di un ricovero obbligatorio all’uscita di casa durante le opre di coprifuoco, fino agli assembramenti pubblici.

Mancati rimborsi ai passeggeri, l’Ue apre procedura d’infrazione contro Italia e Grecia. Una procedura d’infrazione contro Italia e Grecia è stata avviata dalla Commissione europea per il mancato rispetto delle norme dell’Ue sulla tutela dei diritti dei passeggeri. Per Bruxelles, le norme dei due paesi consentono ai vettori di offrire buoni come unica forma di rimborso, mentre in base ai regolamenti sui diritti dei passeggeri dell’Ue, ai passeggeri spetta il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e altre forme di rimborso, come un voucher. Leggi qui la notizia completa.

Coronavirus ultime notizie | Austria: contagio risale, da domani scuole chiusi zona Linz. In Austria i casi di coronavirus tornano a salire in particolare nella zona dell’Alta Austria dove da domani scuole e asili di Linz e Wels saranno nuovamente chiusi. Rispetto a ieri nel Land austriaco le nuove positività sono salite da 195 a 231 con una maggior concentrazione nella zona di Linz.

L’8 luglio vertice Ue con Merkel – Il prossimo 8 luglio è in programma una riunione dei vertici Ue con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, sul Recovery Fund. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ho invitato David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e Angela Merkel, cancelliere tedesco, nella sua qualità di presidenza di turno del Consiglio, nonché Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, a una riunione l’8 luglio per fare il punto sui progressi e preparare i negoziati politici intensi che ci attendono”, spiega von der Leyen.

Von der Leyen: “Recovery Fund, priorità accordo rapido” – La “massima priorità” della Commissione europea per le prossime settimane è “raggiungere un accordo rapido e ambizioso sul pacchetto di ripresa. Lo dice la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una nota. “Sarà necessaria una forte leadership politica per portare a buon fine questo lavoro. Uno stretto coordinamento tra le istituzioni e il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo sono di fondamentale importanza. Raggiungere rapidamente un accordo è cruciale”, sottolinea von der Leyen con chiaro riferimento al Recovery Fund.

Coronavirus ultime notizie | Oltre 50mila nuovi casi negli Usa: record – Per la prima volta il bilancio giornaliero dei nuovi contagi da Coronavirus negli Usa ha superato quota 50mila. La California ha ripristinato il lockdown sul 75 per cento del territorio dello Stato mentre nuovi record di infezioni sono stati toccati in Texas e Arizona. A Houston, in Texas, gli ospedali hanno raggiunto il 100 per cento della capienza mentre società come McDonald’s e Apple hanno fatto dietrofront sui piani di riapertura. I contagi negli Usa sono schizzati a 2,68 milioni mentre i decessi sono oltre 128.000. Più precisamente, secondo i dati di Johns Hopkins University, alle 20:30 di mercoledì a Washington risultano 52.898 nuovi casi per un totale di 2.682.270. I decessi sono 128.028.

Emirati Arabi, viaggi di piacere restano vietati – Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno deciso che ai residenti e ai cittadini non è ancora permesso andare all’estero per scopi turistici e di piacere e tutti i viaggi devono essere autorizzati, nell’ambito delle restrizioni volte a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Un portavoce della National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA) ha dichiarato che il viaggio all’estero è attualmente consentito solo per studio, cure mediche, missioni diplomatiche, affari e per i residenti che vogliono recarsi in visita o tornare nei loro Paesi di origine. “I viaggi essenziali sono consentiti … ma saranno valutati caso per caso in base ai livelli di rischio”, ha detto Saif al-Dhaheri durante una conferenza stampa virtuale. Ha affermato che si tratta di linee guida “indicative” stabilite a livello nazionale e che le autorità locali avrebbero annunciato ulteriori procedure. Gli Emirati Arabi Uniti avevano dichiarato due settimane fa che cittadini e residenti avrebbero potuto viaggiare all’estero dal 23 giugno alle condizioni che sarebbero state annunciate. Dubai, uno dei sette emirati che compongono la federazione degli Emirati Arabi Uniti, ha indicato che consentirà ai visitatori stranieri di volare dal 7 luglio. Gli Emirati Arabi Uniti hanno bloccato tutti i voli passeggeri a marzo e hanno vietato ai cittadini stranieri di entrare nel Paese, tranne quelli in possesso di residenza. Gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato 49.069 casi di coronavirus, tra cui si contano 316 vittime.

Leggi anche: 1. Il business delle pubblicazioni “predatorie”: riviste chiedono più di 3mila euro per pubblicare articoli sul Coronavirus / 2. Esclusivo TPI – Droga, l’Europol contro le Polizie nazionali: “Durante il lockdown troppi agenti impegnati a controllare strade vuote a scapito dell’intelligence”/

3. Codogno, “Io, 22 anni, e mia sorella, 18, messe alla gogna sui social da una senatrice della Lega” (di Selvaggia Lucarelli) / 4. Vo’ Euganeo rischia il default. Il sindaco: “Nessun aiuto per le spese per il virus”/ 5. Seconda ondata del Covid: è rottura tra medici di famiglia e ATS Bergamo

Potrebbero interessarti Sesso in quarantena: così è ripartita la nuova ondata di Coronavirus in Australia Covid party, la moda tra i giovani in Alabama: organizzano feste per farsi contagiare Cucina ricette babilonesi di 4.000 anni fa: lo strabiliante risultato di un professore di Cambridge