Sesso in quarantena: così è ripartita la nuova ondata di Coronavirus in Australia

Sesso in quarantena: così in Australia potrebbe essere ripartita l’epidemia di Covid

Potrebbe esserci una storia di sesso proibito in quarantena dietro la seconda ondata di Covid che ha colpito la città di Melbourne, in Australia, dove solo ieri sono stati registrati 77 nuovi casi di Coronavirus, il picco più alto dal 31 marzo scorso. Numeri che hanno costretto circa 300mila residenti della Capitale dello Stato di Vittoria a rientrare in un sistema di rigido lockdown. L’Australia a fine aprile era riuscita a sconfiggere il virus, motivo per cui adesso si cerca di capire come è ripartito il contagio. Le prove hanno condotto gli investigatori allo Stamford Plaza di Melbourne, un hotel a 5 stelle, dove qualcosa di anomalo è senza dubbio accaduto. 31 dei 77 nuovi contagi, infatti, provengono dall’albergo dove tutti coloro che rientravano da viaggi all’estero venivano isolati in una quarantena preventiva di 14 giorni.

Secondo quanto ricostruito dall’Herald Sun, alcune guardie di sicurezza dell’hotel avrebbero confessato di aver avuto “rapporti impropri” con alcuni ospiti single. Il premier dello Stato di Vittoria, Daniel Andrews, ha confermato che ci sono state “violazioni ai protocolli di sicurezza” da parte del personale degli hotel. Aldilà dei rapporti sessuali, inoltre, è emerso che le guardie non rispettavano nemmeno le più semplici norme di igiene. Secondo quanto ricostruito, infatti, le guardie si stringevano la mano, condividevano gli ascensori. Alcuni sono stati sorpresi a dormire sul posto di lavoro, mentre altri ancora permettevano alle famiglie in quarantena di passare da una stanza all’altra per giocare a carte e fare giochi di società. Sulla vicenda ora è stata aperta un’indagine giudiziaria, che dovrebbe far chiarezza su quanto accaduto.

