Da una parte c’è il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia di Padova. Soprannominato dal governatore Zaia l”uomo dei tamponi’, Crisanti è considerato il padre del “modello Veneto”. È stato anche scelto dalla Procura di Bergamo come consulente nell’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nella provincia bergamasca.

Dall’altra parte c’è il professore Alberto Zangrillo, primario e direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, detto anche “il medico di Berlusconi”, è salito agli onori della cronaca per le sue affermazioni di metà giugno pronunciate ‘a ”1/2 ora in più‘ da Lucia Annunziata. ‘Clinicamente il nuovo Coronavirus non esiste più” aveva detto il professore a metà giugno sollevando diverse polemiche.

Nel corso dell’ultima puntata di #cartabianca di Bianca Berlinguer è andato in scena un duro confronto tra le due figure di spicco Crisanti e Zangrillo. “Questo senso di euforia ci induce ad abbassare la guardia. Stimo il professor Zangrillo ma spero che tra due mesi non debba pentirsi di aver incoraggiato atteggiamenti poco coerenti”, il professore Crisanti ha bacchettato il collega Zangrillo.

Quest’ultimo stava facendo appello al “buon senso di tutti”: “Anche le regole devono essere di buon senso: la multa al povero ragazzo in panchina non lo è”. A quel punto, il professor Crisanti ha replicato: “Il virus c’è ancora”. E Zangrillo a sua volta ha risposto: “Non posso accettare questa affermazione. Mi sta incolpando di aver detto alla gente ‘liberi tutti’. Non equivochiamo: ho solo riportato la verità. Se poi volete chiudere di nuovo l’Italia fatelo”.

#Crisanti: “Sarebbe miope pensare, guardando solo il cielo sereno, che non ci aspetta il resto, che dopo può attenderci altro. I messaggi che tendono ad abbassare la guardia dovrebbero essere contestualizzati.”#cartabianca pic.twitter.com/f0HaYfCb2v — #cartabianca (@Cartabiancarai3) June 30, 2020



