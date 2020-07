Coronavirus: ecco quali mascherine usare con il caldo

Chirurgiche, Ffp2, Ffp3: quali mascherine anti Coronavirus bisogna usare con il caldo? A dare la risposta è l’infettivologo Matteo Bassetti direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Secondo il medico “Un interessante lavoro di Scarano pubblicato su Int J Env Res Publ Health dimostrerebbe come le migliori mascherine da usarsi in questa fase, specie ora che è comparso il caldo sono quelle chirurgiche e non le N95 (o FFP2). Le N95 infatti, oltre a costare molto di più, aumentano molto la temperatura facciale, sono più scomode da usarsi e hanno minor aderenza. Per strada vedo ancora troppa gente con le N95 perché pensano siano migliori. Lasciamole agli operatori sanitari e continuiamo ad usare, quando servono, le mascherine chirurgiche”.

