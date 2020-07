Saldi estivi 2020, quando cominciano: le date Regione per Regione

L’emergenza Coronavirus in Italia ha imposto uno stravolgimento del calendario dei salvi estivi: per la prima volta, quest’anno, non ci sarà infatti una data diversa per ogni Regione italiana. La Conferenza delle Regioni, presieduta dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha indicato una data unica per i saldi estivi in tutto il Paese: il 1° agosto. Per la prima volta, dunque, i saldi estivi non prenderanno il via nei primi giorni di luglio. Chi vorrà fare shopping a prezzi vantaggiosi dovrà aspettare un altro mese.

La decisione di spostare i saldi estivi 2020 al 1° agosto è arrivata su “sollecitazione degli assessori alle attività produttive” per “necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus e dalle conseguenti misure”, ha spiegato Bonaccini. Il presidente della Conferenza delle Regioni ha invitato tutti i governatori a “dare seguito alla suddetta decisione, per un’omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale”.

Lo slittamento è stato accolto positivamente da stilisti e imprenditori. Renato Borghi, presidente di Federazione moda Italia-Confcommercio, ha definito lo spostamento dei saldi estivi “una scelta responsabile, nell’interesse del mantenimento della data unica nazionale, che premia la volontà espressa a larga maggioranza dalle aziende rappresentate e i nostri sforzi atti a promuovere l’indirizzo più sentito”. Secondo un’indagine dei mesi scorsi, infatti, in Italia su oltre 4mila imprese oltre il 94 per cento si era detto contrario all’inizio dei saldi nella data stabilita precedentemente, ovvero il 4 luglio, e ha fatto sapere di apprezzare uno slittamento per poter organizzare al meglio la vendita, nel rispetto delle regole anti-Coronavirus.

