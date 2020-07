Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 15.563 persone attualmente positive, 34.767 morti e 190.248 guariti, per un totale di 240.578 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08.00 – L’infettivologo Bassetti: “Siamo ai titoli di coda. A ottobre non ci sarà nuova ondata” – “In Italia abbiamo visto uno tsunami e l’abbiamo affrontato. Oggi i numeri ci dicono che, almeno per questa fase epidemica, siamo a titoli di coda perché i dati di ieri, malati e decessi, mi pare siano incoraggianti”. Lo ha dichiarato l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Per Bassetti, dunque, sono poco fondate le preoccupazioni dell’Oms, che proprio ieri aveva dichiarato che “il peggio deve ancora arrivare”.

“Prevedere cosa potrà accadere ad ottobre è difficile anche se io non credo ci sarà un altro tsunami. Avremo dei casi, tanti o pochi, ma sapremo affrontarli perché ora il sistema è preparato, abbiamo i nostri laboratori che lavorano con la medicina del territorio. Sono convinto che tutto funzionerà”, ha aggiunto l’infettivologo. “Vivere i prossimi tre mesi con la spada di Damocle sulla testa di una seconda ondata non è una cosa buona per l’economia, per l’aspetto psicologico e per il sistema sanitario. Oggi noi dobbiamo dire forte e chiaro che abbiamo fatto un grande lavoro. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e non sempre mezzo vuoto. Dire che il peggio deve ancora arrivare non lo condivido, e l’allarme dell’Oms oltretutto si riferisce alla situazione a livello globale”.

Ore 07.00 – Scuola, appello di Salvini a Mattarella: “Corre un grave pericolo” – La lettera aperta di Matteo Salvini al Presidente della Repubblica – iniziativa anticipata nel pomeriggio di ieri dal leader leghista – pubblicata oggi su Avvenire, tratta del dossier scuola, settore che per Salvini “corre un grave pericolo”. “Non possiamo permetterci di arrivare alle scadenze di settembre con le poche, e a tratti confuse, idee che finora hanno caratterizzato il dibattito nella maggioranza di governo”, si legge nei passaggi anticipati dalla Lega del testo, nel quale Salvini ricorda fra l’altro che Sergio Mattarella è stato, in passato, anche ministro della Pubblica Istruzione e cita “il messaggio affettuoso” di Papa Bergoglio a presidi e insegnanti. Il leader leghista sottolinea anche il ruolo delle scuole paritarie, citando – sempre secondo le stesse fonti – l’importanza della scuola cattolica. Nella nota si ricorda anche che oggi Salvini “ha denunciato il numero di studenti che, per le restrizioni anti-Covid, rischiano di restare lontani dalle aule in ogni regione italiana” e ha sottolineato come “l’unica cosa positiva è che l’Italia può contare su un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 15.563 (-933) attualmente positivi, 34.767 (+23) deceduti e 190.248 (+1.052) guariti, per un totale di 240.578 (+142) casi totali, l’ultimo bilancio sull’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 15.563 attualmente positivi, 1.090 (-30) sono ricoverati in ospedale, 93 (-3) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 14.380 (-900) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Coronavirus, ultime notizie – Speranza: “Resta quarantena per arrivi extra Schengen” – “L’Italia sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen. La misura si applica al nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall’Ue nella “lista verde” e dai quali ci si può muovere liberamente da domani. Lo dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza, svelando il contenuto dell’Ordinanza firmata oggi.

Lombardia, Fontana: “Se commessi errori, pronti a riconoscerli” – “Siamo tutti quanti pronti a riconoscere degli errori, qualora fossero stati commessi, sottolineando il fatto che ci siamo ritrovati all’interno di un cataclisma che nessuno pensava potesse verificarsi”: con queste parole il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato l’istituzione di una commissione di saggi per l’evoluzione del sistema sanitario della Regione. Il presidente, travolto nei giorni scorsi dalle polemiche per la sua presenza alla cerimonia in onore dei morti per il Coronavirus di Bergamo, ha risposto anche a Luca Fusco, presidente del comitato vittime “Noi denunceremo”: “Non ho incontrato Fusco, che non conosco, ieri. Mi sembra di aver già detto tutto quello che c’era da dire” (Qui tutti i dettagli).

Mondragone zona rossa fino al 7 luglio – Tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell’area delimitata dagli ex palazzi Cirio di Mondragone, saranno prorogate ulteriormente fino al 7 luglio prossimo. Lo stabilisce una nuova ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Leggi anche:

1. Mattarella a Bergamo per la Messa da Requiem in onore ai morti per Coronavirus / 2. Altro che lockdown: durante il Covid Europa inondata di droga, traffici raddoppiati. Tutti i numeri e le rotte / 3. L’Italia può farcela, ma la classe dirigente deve pensare alla storia e non ai propri interessi e carriere personali

4. Mondragone, Bartolini, Val Seriana: tra profitto e salute indovinate chi vince col Covid / 5. Perché questa fase di impasse rischia di logorare più Salvini e Meloni che la maggioranza giallorossa / 6. “Il piano Azzolina? Siamo in ritardo per settembre”: intervista a un preside di periferia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Gemelli uccisi, i risultati dell’autopsia: “Il padre li ha strangolati a mani nude” “Venite in vacanza da noi, al Nord ci si ammala”: lo spot choc dei comuni della Calabria | VIDEO Il business delle pubblicazioni "predatorie": più di 3mila euro per pubblicare articoli sul Coronavirus