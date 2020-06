Mattarella a Bergamo: Requiem in onore ai morti per Coronavirus

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso questa sera a Bergamo per partecipare alla Messa da Requiem in memoria delle vittime del Coronavirus. Il Capo dello Stato vuole dimostrare così vicinanza alla provincia che più di tutte in Europa ha sofferto le conseguenze della pandemia: sono circa 6mila i bergamaschi morti per il Covid-19, la maggioranza dei quali nelle terribili settimane tra la fine di febbraio e la fine di marzo.

Mattarella a Bergamo: la cerimonia

La cerimonia di requiem si terrà a partire dalle 20.30 nello spazio antistante il Cimitero monumentale di Bergamo. Per ragioni di sicurezza i cittadini non potranno essere presenti. Ci saranno però, oltre a Mattarella, le massime autorità locali, tra cui tutti i 243 sindaci della provincia bergamasca. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta tv su Rai Uno e Bergamo Tv.

La Messa da Requiem di Donizetti sarà eseguita dall’orchestra e dal coro del Donizetti Opera Festival, diretti da Riccardo Frizza insieme a un cast di interpreti di fama internazionale: Eleonora Buratto (soprano), Annalisa Stroppa (mezzosoprano), Piero Pretti (tenore), Alex Esposito (basso), Federico Benetti (basso) e il maestro del Coro Fabio Tartari. Prima dell’esecuzione, il direttore artistico del festival Donizetti Opera, Francesco Micheli, leggerà l’Addio ai monti dai Promessi sposi di Alessandro Manzoni.

Mattarella a Bergamo: polemiche per la presenza di Fontana

La cerimonia è accompagnata anche da qualche polemica per la partecipazione all’evento del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, additato da alcuni come responsabile per gli effetti distruttivi del Coronavirus in regione, e in particolare nella provincia di Bergamo.

Come noto, la mancata istituzione della zona rossa nella Valseriana ai primi di marzo è indicata da molti tra i fattori che hanno impedito di arginare i contagi. TPI in queste settimane ha documentato con una lunga inchiesta cosa accadde ad Alzano Lombardo e Nembro in quei giorni tra fine febbraio e inizio marzo. Regione Lombardia e Governo da settimane si scaricano reciprocamente le responsabilità per la mancata chiusura di quei comuni. La Procura di Bergamo sta indagano per epidemia colposa.

Il comitato Noi Denunceremo – Verità e giustizia per le vittime Covid -19 ha protestato per la presenza di Fontana al Requiem. Eliana Como, componente del direttivo di Cgil nazionale e portavoce dell’area di opposizione del sindacato, ha annunciato lo sciopero della fame.

