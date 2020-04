Coronavirus Alzano e Nembro, mancata zona rossa: cosa è successo | L’inchiesta di TPI

Alzano Lombardo e a Nembro sono due comuni in provincia di Bergamo che a fine febbraio 2020, con i primi casi di Coronavirus, dovevano essere dichiarati zona rossa come Codogno e che invece, in un mix di sottovalutazioni e negligenza, sono rimasti aperti. La mancata chiusura di Alzano e Nembro, resa nota grazie all’inchiesta di Francesca Nava su TPI, è indicativa di come – con ogni probabilità – sia partito il focolaio che ha messo in ginocchio la Lombardia, trasformando Bergamo nel lazzaretto d’Italia.

Sono due le date da cerchiare in rosso sul calendario: il 23 febbraio, giorno in cui nel pronto soccorso di Alzano Lombardo vengono accertati i primi due casi di Covid-19 che impongono una chiusura immediata del reparto (riaperto però misteriosamente qualche ora dopo senza che i locali fossero stati prima sanificati) e il 2 marzo, data in cui l’Istituto superiore di sanità invia una nota riservata al governo – che TPI ha visionato in esclusiva – in cui chiede l’isolamento immediato e la chiusura di Alzano e Nembro (Bergamo), oltre a Orzinuovi (Brescia). L’Iss, quindi, chiedeva la creazione di una zona rossa nella Val Seriana, a causa dell’alta incidenza di casi, come avvenuto qualche giorno prima a Codogno.

Da lì, parte il classico rimbalzo di responsabilità. Né il Governo, né la Regione danno ascolto all’Iss, che reitera invano la sua richiesta il 5 marzo. Il giorno successivo l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, conferma implicitamente di aver ricevuto la nota e rimandando al Governo ogni decisione. Mentre solo l’8 marzo arriva la decisione dell’esecutivo di imporre il lockdown all’intera Lombardia e altre 14 province. Troppo tardi: i contagi in Lombardia sono già alle stelle. E non c’è ancora una risposta alla domanda: perché Alzano e Nembro non sono state chiuse per tempo?

Per cercare di capirlo meglio, ricapitoliamo punto per punto tutta l’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura di Alzano e Nembro.

Dove si trovano Alzano Lombardo e Nembro?

I comuni di Alzano Lombardo e Nembro si trovano lungo la valle del fiume Serio, che dalle Alpi Orobie scende verso la città di Bergamo. Alzano conta 13.639 abitanti, mentre Nembro 11.522. La Val Seriana viene considerata il cuore produttivo della provincia di Bergamo: al suo interno si trovano circa 400 imprese, che contano un totale di oltre 4mila dipendenti, con un importantissimo indotto sull’export italiano. Un ruolo, questo, che ha un peso importante nella mancata chiusura dei due comuni a causa della pandemia di Coronavirus.

Quanti sono i contagi da Coronavirus e i morti ad Alzano Lombardo e a Nembro?

Non è facile avere dati certi sul numero di contagi e morti per Coronavirus nei singoli comuni di Alzano Lombardo e Nembro. Il 26 marzo scorso, però, il sindaco di Alzano – Camillo Bertocchi – ha detto che i morti in città dalla fine di febbraio sono stati 100, contro i 10 dello stesso periodo dell’anno precedente. A Nembro, nello stesso periodo, i morti sono stati 120 contro 14. Secondo altre fonti, oggi ad Alzano Lombardo ci sono 177 contagi, mentre a Nembro sono 207. In tutta la provincia di Bergamo i morti sono 2.378.

I dati Istat aggiornati al 21 marzo scorso (che considerano tutti i decessi, non solo quelli per Coronavirus) restituiscono invece un quadro più completo. A Nembro, nei primi 21 giorni di marzo, si è registrato il 1000 per cento in più di morti rispetto al 2019. Nella vicina Alzano Lombardo si è arrivati a +937,5 per cento. Dal 1 gennaio a fine marzo, nel comune di Nembro risultano per esempio solo 31 morti per Coronavirus, ma 158 morti totali. Una differenza troppo grande per non pensare che in mezzo non siano altre vittime del Covid-19.

In tutta la Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino disponibile al momento in cui si scrive (5 aprile 2020), il totale dei contagi è di di 50.455 persone (28.124 attualmente positivi, 13.426 guariti e 8.905 morti).

Cosa è successo ad Alzano il 23 febbraio

Domenica 23 febbraio, nel pomeriggio, due giorni dopo lo scoppio del primo focolaio di Codogno, vengono accertati due casi positivi di Covid-19 all’ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo. Almeno uno dei due pazienti passa dal pronto soccorso, luogo come sempre affollato. L’ospedale viene immediatamente “chiuso”, per poi riaprire – inspiegabilmente – alcune ore dopo, senza che ci sia stato “nessun intervento di sanificazione e senza la costituzione nel pronto soccorso di triage differenziati né di percorsi alternativi”, come denunciano due operatori sanitari che chiedono l’anonimato.

Tutte le persone passate per il pronto soccorso il 23 febbraio, nonostante due casi di Coronavirus all’interno della struttura, hanno potuto lasciare l’ospedale senza alcun controllo, tornando dalle proprie famiglie e riprendendo la loro solita vita, fatta di potenzialmente infiniti contatti con altri cittadini. Per fortuna, viene da dire, almeno le scuole sono chiuse in tutta la Lombardia da alcuni giorni. Nei giorni successivi, prevedibilmente, aumentano a dismisura i contagi di Coronavirus tra i vari operatori sanitari dell’ospedale di Alzano Lombardo, sia medici che infermieri, persino il primario.

Ma la gravità della situazione emerge chiaramente una settimana dopo, quando si inizia a vedere un aumento esponenziale dei contagi, soprattutto nel vicino comune di Nembro e sono in molti nella valle a chiedere una zona rossa come quella di Codogno. Compreso il sindaco di Alzano, Bertocchi, interpellato da TPI. Ma fino all’8 marzo, data di chiusura dell’Italia intera con il Dpcm, non arriva alcun provvedimento ad hoc per Alzano e Nembro, che in quel momento contavano un numero di morti sette volte più alto della media nazionale. Con lo spettro degli interessi economici della Val Seriana messi al primo posto, come sottolineato prima dell’emergenza dallo stesso Bertocchi: “Chiudere sarebbe un danno incalcolabile per il nostro territorio”.

La richiesta dell’Iss di istituire una zona rossa ad Alzano e Nembro a causa del Coronavirus

Arriviamo così alla data di lunedì 2 marzo, giorno in cui una nota riservata dell’Istituto Superiore di Sanità – che noi di TPI abbiamo potuto visionare – evidenzia “l’incidenza di contagi da Covid-19 nei comuni bergamaschi di Alzano Lombardo e Nembro, e anche in quello bresciano di Orzinuovi, raccomandandone l’isolamento immediato e la chiusura, con la creazione di una zona rossa come quella di Codogno”. Non è mai successo niente di tutto ciò, mentre le denunce a mezzo stampa di decine di cittadini che avevano perso i loro cari a causa del Coronavirus si susseguivano una dopo l’altra.

Alla nota tecnica dell’Iss non è mai arrivata nessuna risposta, al punto che in data 5 marzo l’Istituto superiore di sanità ne mandava una seconda copia – arricchita – nel tentativo di far chiudere le città di Alzano Lombardo e Nembro, istituendo una zona rossa. In un primo momento, non è stato possibile scoprire se la nota fosse stata visionata dal Comitato tecnico scientifico, che è l’organo che dà indicazioni decisive al Governo affinché vengano prese decisioni in questa fase di emergenza. Solo il 26 marzo TPI ha avuto conferma che il Comitato tecnico scientifico ha letto e valutato la nota dell’Iss: a certificarlo è stata la Protezione civile, durante la consueta conferenza-bollettino delle ore 18. “Non abbiamo ignorato – è stata la risposta – ma non si poteva chiudere tutto. Abbiamo dato priorità agli 11 comuni del lodigiano e a Codogno. Poi è stato stabilito il lockdown nazionale”.

Il disastro di Bergamo: migliaia di contagiati

Nel frattempo la situazione nella vicina Bergamo diventa tragica. A oggi (6 aprile 2020), il totale dei contagi sfiora le 10mila persone. E in un’intervista a TPI, il sindaco Giorgio Gori assicura che i numeri reali dei morti sono almeno due o tre volte quelli ufficiali. E grazie a un video-reportage pubblicato su TPI da Selvaggia Lucarelli è facile capirne le motivazioni. Il 7 marzo, a poche ore dal decreto del governo che avrebbe reso zona rossa tutta la Lombardia, a Bergamo Alta (10 minuti di macchina dal focolaio di Coronavirus originatosi ad Alzano e Nembro) sembrava un giorno qualunque: negozi aperti, bar e ristoranti con gente che pranzava all’aperto, persone sedute sui gradini. Una Bergamo che non voleva fermarsi, distratta, forse inconsapevole. Mentre pochi giorni prima, sempre Selvaggia Lucarelli su TPI, aveva svelato le tragiche condizioni in cui venivano curati i pazienti positivi al Coronavirus al Policlinico San Marco di Zingonia, vicino a Bergamo, ormai al collasso.

Gallera (Regione Lombardia) accusa il Governo della mancata chiusura di Alzano e Nembro

Nel frattempo, la situazione ad Alzano Lombardo e Nembro continua a essere tragica. Mentre è quasi tragicomico il rimbalzo di responsabilità che avviene tra Regione e Governo. Il 6 marzo l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa conferma implicitamente di aver ricevuto la nota dell’Iss, scaricando la eventuale e futura responsabilità della mancata chiusura sul governo. “Tre giorni fa – afferma Gallera – l’Istituto superiore di sanità ha formulato una richiesta precisa al governo sull’istituzione di una zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo (…) Queste sono misure che hanno un senso se c’è una grande tempestività. È vero anche che il numero dei casi in questi comuni continua a crescere in maniera importante. Io più che prendere atto che tre giorni fa c’era stata, anche sulla base dei dati che noi avevamo fornito, una valutazione dell’Iss e poi prendere atto che invece dopo 3 siamo ancora qui, traete voi le conseguenze…”.

Coronavirus Alzano e Nembro | Le conseguenze anche fuori dall’Italia

Le conseguenze della mancata chiusura di Alzano e Nembro non si fanno però sentire esclusivamente sui due piccoli comuni della Bergamasca e sul capoluogo. Ma persino all’estero. Sempre Francesca Nava, per TPI, ha raccontato l’assurda vicenda che ha per protagonisti Sara e Luca (lei di Alzano Lombardo, lui di Nembro), partiti per Cuba con un volo Air Europe lo scorso 29 febbraio. Sono i giorni indimenticabili del “Bergamo non si ferma”, degli aperitivi milanesi tra il sindaco Sala e il governatore del Lazio Zingaretti, i giorni degli spot di Confindustria.

Da Milano Malpensa fanno scalo a Madrid, poi proseguono per L’Avana. E qui il sogno si trasforma in incubo. Luca ha la febbre. La tosse non gli dà tregua, non sente i sapori, non sente gli odori, i sintomi sono quelli tipici del Coronavirus. Anche lei accusa i primi sintomi. In tre settimane prendono quattro voli, attraversano tre aeroporti internazionali, visitano due paesi, Spagna e Cuba, soggiornano in sei alberghi, frequentano bar e locali pubblici, incontrano centinaia di persone. Tornati in Spagna, mentre tutta l’Italia è in lockdown, hanno la conferma che il loro volo per Milano è annullato. Luca viene ricoverato in gravissime condizioni e muore il 18 marzo. Il giorno dopo Sara rientra in Italia con un volo organizzato dalla Farnesina. Non rivedrà mai più il suo Luca.

Nel decreto Cura Italia spunta la proposta di uno scudo penale

Nel frattempo, in Italia, il Parlamento continua la sua attività senza sosta. E in Commissione Bilancio al Senato, dove è in esame il decreto Cura Italia varato dal governo, spunta un emendamento proposto dal Pd con l’intenzione di introdurre uno scudo penale per sanare le responsabilità dei medici e degli amministratori delle strutture sanitarie. La proposta di modifica a prima firma Marcucci provoca un fiume di polemiche: si sta cercando, in pratica, di eliminare il reato di epidemia colposa per mantenere solo quello di epidemia dolosa a meno di “macroscopiche colpe gravi”. Proprio sulla vicenda dell’Ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo, nei cui confronti l’ipotesi di reato potrebbe essere quella di epidemia colposa, l’avvocato Roberto Trussardi spiega a TPI che se passasse questo emendamento “ci sarà da discutere se si tratta di un caso macroscopico, eclatante oppure solo di colpa grave e in questo caso il reato non sarebbe perseguibile”.

Qualche giorno dopo, un emendamento simile viene presentato anche dalla Lega, a prima firma Matteo Salvini. Un provvedimento diverso nella forma rispetto a quello del Pd, ma non nella sostanza: l’intenzione è di introdurre uno scudo fiscale per dirigenti sanitari e amministrativi chiamati a rispondere per le loro azioni e decisioni nella gestione dell’emergenza Coronavirus. Salvini ha poi ritirato l’emendamento, dichiarando che il testo “si presta a fraintendimenti”. Ma alla Lega basterà votare quello del Pd per raggiungere comunque il medesimo obiettivo.

