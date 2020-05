Esclusivo TPI, di Francesca Nava – Oggi vorrei parlarvi del Rinascimento di Bergamo. Già, perché dovete sapere che la città martire del Covid-19, attraverso un accordo tra il Comune e Intesa Sanpaolo, ripartirà grazie a un piano innovativo dal valore complessivo di 30 milioni di euro, di cui 10 milioni a fondo perduto, per sostenere le imprese colpite dalla crisi e aiutarle a risollevarsi il prima possibile. Il progetto si chiama proprio così “Programma Rinascimento” e se andate sul sito del Comune lo trovate nella home page, con tanto di didascalia: “Strumenti di sostegno a favore del tessuto delle micro-imprese colpite dalla pandemia.”

A gestire l’erogazione dei contributi a fondo perduto e le attività di monitoraggio e rendicontazione sarà il CESVI, una Fondazione Onlus, tra le più importanti e accreditate istituzioni del Terzo Settore, con cui il Comune ha definito una convenzione specifica. La Onlus ha sede a Bergamo e vanta tra le sue ambasciatrici anche la moglie del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Cristina Parodi. La supervisione sarà invece affidata a un comitato tecnico di cinque membri, rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto: il vicesindaco, Sergio Gandi, il segretario comunale per il Comune di Bergamo, un esponente di CESVI, uno di Intesa Sanpaolo e il professore Francesco Longo dell’Università SDA Bocconi. Insomma, una ripartenza in grande stile.

“Da città simbolo di una tragedia, che ha colpito il Paese, Bergamo deve essere anche simbolo di una rinascita”: così il sindaco Gori ha annunciato questo importante progetto per la sua città, che per la prima volta fonde pubblico e privato a supporto dei bergamaschi. “I soldi arriveranno a quelle piccole attività di impresa che sono quelle che se non alzano la saracinesca non vivono – ha spiegato Gori in videoconferenza un paio di settimane fa – e anche quando riapriranno non avranno il fatturato di prima, inoltre dovranno investire per fare progetti e cambiamenti necessari a rispettare le norme richieste dal governo”.

Sul sito del CESVI si legge: “Tre milioni di euro – dei 10 milioni totali di contributi a fondo perduto (erogati grazie al Fondo di Mutuo soccorso, ndr) – sono stati allocati in un primo bando, denominato “Spese inderogabili”. Il bando finanzia le spese sostenute dalle microimprese attive nel settore del commercio e dell’artigianato di servizio durante il periodo di chiusura per l’emergenza Covid-19 (ovvero, durante il lockdown, ndr). Il contributo a fondo perduto è pari ad un massimo di 1.500 euro per ciascuna microimpresa, che deve avere sede operativa a Bergamo ed essere stata chiusa, a seguito dei provvedimenti normativi, dal 9 marzo 2020. È inoltre ammessa una sola domanda per impresa.” I prestiti a impatto avranno invece un tetto di 10mila euro, con finanziamento fino al 50% del valore dei progetti: la somma sarà da restituire al 40% entro 5 anni, al 60% entro 10, con un tasso di interesse iniziale dello 0,4%, che potrà essere azzerato al raggiungimento degli obiettivi qualitativi.

Ovviamente, per fare la domanda di finanziamento, tocca avere i requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, per accedere al “Bando Spese Inderogabili” bisogna avere una sede operativa di dimensione inferiore a 250 mq sita nel territorio del Comune di Bergamo e rientrare in uno dei codici ATECO indicati all’interno del bando. E fin qui tutto chiaro. In pratica, dopo la conta dei morti, nella mia città, si fanno adesso i conti con i contraccolpi sull’economia. E di contraccolpi gli imprenditori bergamaschi, soprattutto i più piccoli, ne hanno avuti di pesantissimi. Tra questi imprenditori ci sono due stiliste, proprietarie di una piccola società di moda registrata nelle imprese artigiane di Bergamo. Dall’inizio dell’anno l’azienda ha fatturato solo tremila euro, nel 2007 ne fatturava quasi 300mila. Poi, il declino. Insomma, una crisi economica che si trascina da anni e a cui la pandemia rischia di dare il colpo di grazia. Dopotutto la Bergamasca – e soprattutto la Val Seriana – è sempre stata famosa nel mondo per il comparto tessile. Questo territorio, fino ad alcuni anni fa, produceva tessuti meravigliosi e ora invece, risalendo questa zona, trovi solo archeologia industriale. Durante la fase uno del lockdown, le due socie tengono chiuso l’ufficio, pur continuando a pagare l’affitto e le bollette. Rimangono in casa, spaventate e incredule.

“Era il periodo in cui ci dicevano di non uscire e non potevamo lavorare da remoto”, mi dice una delle due proprietarie. In tanti anni di attività non hanno mai avuto un centesimo dallo Stato, né richiesto alcun sussidio. Questa volta, invece, siccome il rischio di non riaprire è concreto, quando vengono a sapere del progetto “Rinascimento” si informano subito per poter accedere ai fondi stanziati per le piccole imprese. Una vera manna dal cielo. Il loro codice ATECO è il 74.10.10, quello in cui rientrano le attività di design di moda e di design industriale. Convinte di avere tutti i requisiti, quando si collegano al sito del CESVI, la triste scoperta: il loro codice non rientra tra quelli idonei per la richiesta del finanziamento.

Secondo la legge, la loro azienda avrebbe potuto continuare a lavorare anche durante la fase uno. Scorrono velocemente l’elenco per capire quali siano le attività che potranno invece usufruire dei fondi. E qui restano a bocca aperta: “Nell’elenco troviamo il 30.40.0 un codice ATECO relativo alla fabbricazione di veicoli militari da combattimento”, lo choc è totale. Nella città, che ha visto portar via le bare dei morti Covid proprio su dei carri dell’esercito questa scoperta va oltre ogni macabra immaginazione. Fanno anche un altro pensiero logico: “Proprio il CESVI, che opera in teatri di guerra al fianco dei bambini e delle popolazioni colpite da azioni belliche, non può patrocinare una iniziativa del genere!” Lo choc non finisce qui. Nell’elenco trovano anche la fabbricazione di armi e munizioni, con codice ATECO 25.40.00, la fabbricazioni di missili balistici con il codice 30.30.02, la riparazione di armi e munizioni con il 33.11.03, la fabbricazione di esplosivi con il codice 20.51.0 e infine il commercio al dettaglio di armi e articoli militari, con il codice ATECO 47.78.50.

Il commento a caldo viene naturale: “Proprio noi, che siamo in una crisi pazzesca, in 23 anni non abbiamo mai chiesto nulla, ci hanno obbligato a stare a casa, eravamo terrorizzate, ora scopriamo che i soldi li danno a chi produce armi, è davvero troppo”. A questo punto prendono il telefono e chiamano la Onlus responsabile della erogazione dei fondi per lamentarsi e chiedere chiarimenti. Prima, però, fotografano la schermata, a futura memoria. Vengono richiamate e un responsabile assicura loro che il comitato analizzerà la loro domanda. Scrivono anche una mail, nella quale denunciano: “Doppio sconforto e disgusto quando abbiamo visto che tra le aziende aventi diritto a questi aiuti sono presenti quelle che producono armamenti da combattimento. Non ci potevamo credere!! Soprattutto se si pensa che siete il CESVI…”.

Il 20 di maggio ricevono una mail ufficiale, nella quale la Onlus scrive: “Vi ringraziamo molto della vostra segnalazione, che con il dettaglio fornito ci ha permesso di individuare ed eliminare il codice ATECO in questione dalla lista. Provvediamo ad aggiornare le informazioni sul sito nel più breve tempo possibile e garantiamo che eventuali richieste giunte al sistema nel frattempo saranno inammissibili”. Dopo la risposta del CESVI, le due stiliste provano anche a contattare il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, scrivendo un’altra mail al Comune, nella quale lamentano “l’estrema superficialità con la quale è stato gestito questo prezioso e importante progetto per le imprese bergamasche. Non è accettabile che non venga fatto uno screening accurato delle aziende destinatarie. La nostra impresa rientra infatti perfettamente nei requisiti del bando Rinascimento, quindi non capiamo perché non inserirla adesso. Come togliete le aziende che producono e vendono armi da combattimento, allo stesso modo potete inserire un’azienda meritoria di ricevere i fondi di Banca Intesa”.

Come sarà andata a finire? Ve lo starete chiedendo, ovviamente. Dopo la segnalazione di questa piccola azienda di Bergamo esclusa dal bando, sul sito del CESVI e del Comune sono stati rimossi i codici ATECO relativi alla fabbricazione di missili balistici (intercontinentali), il 30.30.02 e il codice 30.40.00, relativo alla fabbricazione di veicoli militari da combattimento, tra cui i carri armati. E grazie al cielo, direte voi. Abbiamo scritto alla segreteria del sindaco Gori per chiedere chiarimenti, dal momento che ancora nella giornata di ieri, scorrendo sul sito del CESVI e del Comune, si potevano leggere, nella lista delle categorie produttive idonee ad accedere ai fondi del bando Rinascimento, attività come queste: fabbricazione di esplosivi; riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni; commercio al dettaglio di armi e munizioni di articoli militari; fabbricazione di armi e munizioni, tra cui rientrano anche armi pesanti, come lanciarazzi e mitragliatori, pistole ,munizioni da guerra, bombe, missili, mine e siluri (codice ATECO di quest’ultima chicca il 25.40.00). Stamattina il codice relativo al commercio al dettaglio di armi e munizioni è stato tolto, mentre è rimasto nell’allegato a pagina 30 quello inerente alla fabbricazione di armi e munizioni.

Un’altra svista? Un altro errore? Siamo certi che sia tutto legale, la domanda però viene spontanea: credete davvero che a Bergamo, una città ancora sotto choc per l’immagine dei carri militari con a bordo le bare, una iniziativa del genere passerà inosservata, tanto più perché patrocinata da chi lavora a stretto contatto con vittime di conflitti bellici? Chiedetevelo e rispondete in tutta coscienza. Bergamo, il Rinascimento della guerra.

