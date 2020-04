“All’ospedale di Alzano Lombardo dopo quella maledetta domenica non doveva più entrare e uscire nessuno, fino a che non si fossero stabiliti dei percorsi precisi”: l’intervista di TPI a un’infermiera del pronto soccorso che accetta di parlare in esclusiva con noi.

Perché alcuni denunciano che l’ospedale di Alzano Lombardo non sia stato sanificato e non c’erano dei triage?

Non è che stanno parlando dei reparti? Il punto vero non è tanto il pronto soccorso, ma i due reparti. Se questi pazienti sono stati lì tre o quattro giorni…

I reparti dove sono transitati questi pazienti poi risultati positivi sono stati sanificati?Questo non te lo so dire, io ti posso parlare del pronto soccorso, non dei reparti. Non so proprio. Ma a quel punto lì era inutile, bisognava svuotare i reparti e sanificare tutto. Il problema è che non sono stati isolati i reparti. Quel giorno lì, il 23 stesso, che abbiamo fermato tutti i colleghi noi dei reparti nel parcheggio, è stato transennato l’ingresso in entrata e anche in uscita, poi alle 10 di sera, 10 e mezza, quando è arrivato l’ordine di andare, tutti sono andati, parenti compresi.

A casa?

Eh. È stato lì il casino. Lì non doveva uscire nessuno, né i parenti né i pazienti. Dovevano isolarci, secondo la mia idea, farci i tamponi e, nell’attesa di avere il risultato, a quel punto, ci si poteva lasciare andare oppure no. È stato lì il casino.

Era possibile tenervi fermi per 24 ore?

Beh, trovavano qualsiasi locale, ci mettevano lì tutti “insieme”, o comunque stavamo lì. I posti potevano benissimo trovarli, anche il locale mensa, che poi è stato chiuso. Nei giorni successivi sono stati chiusi tutti i servizi, a parte il lunedì e il martedì che comunque sono andati avanti con le normali attività, perché non ci hanno proprio cag**o di striscio. O non volevano fare allarmismo o non si capisce bene. Lì non doveva più entrare o uscire nessuno, finché non si fossero stabiliti dei percorsi ben precisi.

Quindi il problema sono state quelle 48-72 ore a partire dalle 15 del 23 febbraio fino al mercoledì, in cui la gente ha circolato in luoghi infetti.

Esatto. Come se nulla fosse sono entrati e usciti, hanno operato e fatto attività ambulatoriale. Lì è stato il grosso errore.

Ma lei che idea si è fatta. Perché non è scattato l’allarme come con Codogno, che con un solo paziente si è cinturata e chiusa tutta la zona rossa?

Su questo devono rispondere i grandi vertici. Il nostro medico ha chiuso nell’immediato, ha avvisato i vertici, ha avvisato il 118 che non avrebbero accettato più nessun paziente, e ha avvisato l’utenza che c’era in sala d’attesa. Tra l’altro le dico che l’utenza in sala d’attesa fino a sera tarda non se n’è andata, ed erano forse le persone che potevano andarsene immediatamente.

Perché non se ne sono andati?

Ah non lo so. Non hanno forse percepito la cosa.

Ma non li avete avvisati?

No no, è stato detto chiaramente: abbiamo qui un caso sospetto di Coronavirus, il pronto soccorso in questo momento viene chiuso a tempo indeterminato. Poi sono stati lì. Ai colleghi del pomeriggio abbiamo detto di non entrare neanche, di andarsene a casa

Ma è vero che è arrivata una richiesta da parte dell’Asst Bergamo Est all’ospedale di Alzano, di mantenere i sospetti casi Covid che arrivano al pronto soccorso, lì al pronto soccorso finché non arriva l’esito del tampone?

Sì, all’inizio era così. Sì sì, tant’è che noi a un certo punto non avevamo più né attacchi d’ossigeno né lettini dove mettere pazienti. Alla fine è diventato solo Covid.

Per quante ore avete tenuto i pazienti aspettando l’esito dei tamponi?

Nei giorni successivi anche 24-48 ore.

E dove li tenevate? Dove li avete fatti dormire?

Allora, il pronto soccorso è stato diviso in due e fatto un percorso solo per i pazienti Covid.

Ma quanti giorni dopo il 23 è stato fatto questo percorso?

Noi l’abbiamo fatto subito. Il lunedì già avevamo dei percorsi per l’utenza normale e per i sospetti.

Quindi voi per diversi giorni avete dovuto eseguire gli ordini dell’Asst di Seriate che vi obbligava a tenere i pazienti Covid dentro il pronto soccorso, senza poterli trasferire nei reparti, finché non fosse arrivato l’esito del tampone.

Esatto

E li avete tenuti anche per 24/48 ore.

Sì sì.

E dove li avete tenuti? Dove stavano?

Dove riuscivamo a tenerli, nei corridoi, nella shock room.

