Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 giugno: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 30 giugno.

È di 15.563 (-933) attualmente positivi, 34.767 (+23) deceduti e 190.248 (+1.052) guariti, per un totale di 240.578 (+142) casi totali, l’ultimo bilancio sull’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 15.563 attualmente positivi, 1.090 (-30) sono ricoverati in ospedale, 93 (-3) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 14.380 (-900) sono in isolamento domiciliare.

