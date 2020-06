I numeri attuali del Covid-19 mettono veramente paura e pongono l’attenzione, ancora una volta, sulla fondamentale importanza delle regole di distanziamento sociale e dell’utilizzo delle mascherine. Ecco perché in questi giorni l’Oms ha voluto bilanciare l’ottimismo presente in alcuni Paesi prendendo una posizione molto netta sul futuro della pandemia. “Tutti vorremmo che finisse – ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus – e vorremmo tutti andare avanti con le nostre vite. Ma la dura realtà è che tutto ciò non è nemmeno vicino alla fine”. Cautela anche sul tema vaccino: “Prima di tutto – ha spiegato Hans Kluge, responsabile europeo dell’ Oms – non sappiamo se un vaccino funzionerà in tutte le fasce d’età. E nessuno sa quando sarà pronto. Il mio sogno sarebbe tra un anno: è possibile ma è anche molto probabile che non sarà tra un anno. E poi tutti ne parlano come se fosse una bacchetta magica. Assolutamente no: cento anni fa abbiamo avuto l’influenza spagnola; e qual è stata la migliore strategia? La stessa di adesso: lavarsi le mani e prendere le distanze”.