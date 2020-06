Coronavirus, il governatore Fontana: “Sta emergendo la verità sul buon operato della regione Lombardia”

Coronavirus, il governatore della Lombardia Fontana: “Buon operato della Regione”

Secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana sull’emergenza Coronavirus sta emergendo il “buon operato della Regione” da lui guidata e al centro di critiche e polemiche per l’alto numero di contagiati che ancora oggi vengono registrati nei bollettini quotidiani diffusi dalla Protezione Civile. Fontana lo ha scritto sul suo profilo Facebook, in un post in cui ha informato la popolazione lombarda della sua decisione di mantenere obbligatorio l’uso delle mascherine sino al 30 giugno. Nel corso del post, infatti, il governatore della Lombardia ha scritto: “Il tempo è galantuomo e dopo le offese, gli insulti e le minacce la verità sul buon operato della Regione Lombardia sta emergendo dalle inchieste e dai dati ufficiali” aggiungendo che la “verità sta emergendo con tutta la sua forza”.

Questo il post completo di Fontana: “Ho deciso di mantenere l’obbligo delle mascherine sino al 30 giugno, un decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell’Università della California”.

“Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica dell’accademia americana delle scienze (Pnas), afferma che grazie all’uso delle mascherine abbiamo evitato 78.000 contagi e ovviamente altre vittime.Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci”.

Potrebbero interessarti Giorgio Gori: "Sulla mancata zona rossa molti errori e ritardi" Mancata zona rossa, Conte ai pm: “Ho deciso io con massima precauzione” Stati generali, Conte: "Investire nella bellezza dell'Italia". Von der Leyen: "L'Europa s'è desta, ora riforme"