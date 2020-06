Coronavirus, Gori contro la Regione Lombardia sui dati dei morti per provincia

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori accusa di nuovo la Regione Lombardia di scarsa trasparenza nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, in particolare sulla comunicazione dei dati dei morti per il Covid-19. “Leggo – ha scritto oggi il primo cittadino in un tweet – che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ‘ufficiali’, hanno secretato i dati per provincia”.

Gori attacca frontalmente i vertici della Regione e dice di sperare in una svolta con l’arrivo di un nuovo direttore generale della Sanità, Marco Trivelli, nominato dal governatore leghista Attilio Fontana in sostituzione di Luigi Cajazzo. “Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche. Spero – ha scritto il sindaco di Bergamo ancora su Twitter – che il nuovo dg della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza”.

