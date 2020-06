Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 31.710 persone attualmente positive, 34.114 decessi e 169.939 guariti, per un totale di 235.763 casi, l’ultimo bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 11 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Salvini: “Meno problemi se tutti ministri fossero come Speranza” – Il ministro della Salute “è sempre stato a disposizione dei sindaci, dei governatori e dei parlamentari”. Lo ha detto Matteo Salvini rivolgendosi nell’Aula del Senato a Roberto Speranza dopo le comunicazioni sul coronavirus. “Se tutti i suoi colleghi avessero avuto la sua disponibilità e la sua voglia di ascoltare, avremmo avuto meno problemi”, ha aggiunto il leader della Lega, che ha infine invitato Speranza a portare al premier Conte “questa riflessione: prima di invitare chef vip e architetti vip in una villa di Roma, paghi la cassa integrazione ai lavoratori italiani che l’aspettano da quattro mesi”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Palazzo Chigi, parla Conte – Uscito da Palazzo Chigi, dove ha avuto un incontro con alcuni esponenti del suo Governo, il premier Giuseppe Conte si è fermato a rispondere ad alcune domande dei giornalisti. Su venerdì 12 giugno, quando si presenterà davanti al pubblico ministero di Bergamo come persona informata sui fatti sulla mancata chiusura di Alzano e Nembro, Conte ha detto: “Non sono preoccupato. Cosa dirò ai pm? Non posso dirlo adesso. Riferirò doverosamente i fatti, in piena serenità. Ho agito in scienza e coscienza. Tutte le inchieste ben vengano. I cittadini hanno diritto di sapere e noi di rispondere”. Sugli Stati generali, che inizieranno sempre venerdì: “Il centrodestra non ci sarà? La cosa mi sorprende. La sede che abbiamo scelto a Villa Pamphili è una sede di rappresentanza della presidenza del Consiglio, quindi è una sede istituzionale. L’invito era un gesto di attenzione nei loro confronti. Lunedì inizieremo con Colao. Le critiche? Ci stanno, è un buon lavoro. Sarà un confronto concreto. Il percorso deve essere condiviso. A livello europeo sono molti soddisfatti dell’inizio dei lavori”. Infine, sulla Fase 3 in Italia: “Ci sarà un nuovo Dpcm. Un altro scostamento di bilancio? Non lo escludo”, ha concluso (Qui tutti i dettagli).

Il bollettino della Protezione civile – È di 31.710 persone positive (-1.162 rispetto a ieri), 34.114 decessi (+71) e 169.939 guariti (+1.293), per un totale di 235.763 casi (+202), il bilancio di ieri dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 31.710 attualmente positivi, 4.320 sono ricoverati in ospedale (-261), 249 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-14), mentre 27.141 si trovano in isolamento domiciliare (-887). Per quanto riguarda i tamponi, ieri sono stati realizzati 62.699 test. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati ieri è allo 0,32 per cento. Qui tutti i dettagli del bollettino.

Fontana sostituisce il direttore generale della sanità lombarda – Clamoroso cambio nel delicato ruolo di direttore generale della Sanità lombarda: Luigi Cajazzo (che era stato attaccato insieme a Gallera da una sorta di “mozione di sfiducia” presentata dal PD nei confronti della gestione complessiva del tema) è stato sostituito da Marco Trivelli per decisione del governatore lombardo Attilio Fontana (Leggi la notizia).

Zona rossa ad Alzano e Nembro, la procura interrogherà Conte, Lamorgese e Speranza – La procura di Bergamo interrogherà come persone informate dei fatti il premier Giuseppe Conte, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Salute Roberto Speranza sulla mancata zona rossa di Alzano e Nembro. Dopo aver ascoltato la versione del governatore della Lombardia Attilio Fontana e quella dell’assessore Giulio Gallera nelle scorse settimana, i magistrati hanno deciso di verificare l’iter seguito alla fine di febbraio quando si decise di non chiudere i due paesi della bergamasca e – il 7 marzo scorso – chiudere l’intera Lombardia. Leggi la notizia completa.

Il bollettino dello Spallanzani – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 83 pazienti. Di questi, 34 sono casi confermati Cvodi-19, di cui 18 attualmente ancora positivi al tampone, mentre 49 sono sottoposti a indagini”. È quanto si legge nel consueto bollettino medico diffuso ieri dall’ospedale Spallanzani di Roma in cui si sottolinea anche che “4 pazienti necessitano di supporto respiratorio”. Il nosocomio romano, inoltre, specifica che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 472”.

