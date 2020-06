Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 10 giugno.

È di 31.710 persone attualmente positive (-1.162 rispetto a ieri), 34.114 decessi (+71) e 169.939 guariti (+1.293), per un totale di 235.763 casi (+202), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 31.710 attualmente positivi, 4.320 sono ricoverati in ospedale (-261), 249 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-14), mentre 27.141 si trovano in isolamento domiciliare (-887). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 62.699 test (ieri erano stati 55.003, l’altroieri 27112). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,32 per cento (ieri era stato dello 0,51 per cento).

Torna quindi a calare rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi: 202 rispetto a 283 di ieri. Quasi la metà (99 su 202) dei nuovi contagiati sono ancora una volta in Lombardia. Seguono Piemonte con 26 ed Emilia-Romagna con 24. Sono otto le Regioni che non hanno registrato alcun caso nelle ultime 24 ore: Puglia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata. Tanti i tamponi rispetto a ieri e per questo motivo la percentuale di test positivi sul totale si è abbassata ancora. Torna anche a calare leggermente il numero dei morti: 71 contro i 79 di ieri.

