Coronavirus, il focolaio del San Raffaele Pisana di Roma si allarga e arriva a Rieti

Si allarga il focolaio di Coronavirus esploso al San Raffaele Pisana di Roma lo scorso 6 giugno: 8 nuovi contagi riconducibili al cluster della Pisana sono stati registrati nel comune di Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti. A darne notizia è stata la regione Lazio, che sul profilo Facebook del Sistema sanitario regionale ha scritto: “Asl Rieti: 8 nuovi positivi riconducibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana di un paziente covid19 positivo deceduto dopo un periodo di riabilitazione fatto presso la struttura. La situazione è sotto controllo, tutti i contatti sono stati individuati e saranno sottoposti al test. La Asl di Rieti è in stretto contatto con il sindaco di Montopoli”.

Roma, focolaio Covid al S. Raffaele: tutti in fila al Forlanini

Una notizia che ha colto alla sprovvista il sindaco di Montopoli di Sabina Andrea Fiori, che all’Agi ha dichiarato: “La notizia ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno. Stiamo effettuando le verifiche del caso, come disposto da Asl e Regione Lazio, perché al momento i nostri numeri non coincidono con quelli che ci sono stati comunicati. Siamo comunque già in contatto con tutte le persone coinvolte”. Gli 8 nuovi positivi vanno ad aggiungersi ai 55 registrati fino a ieri, mentre la Regione comunica che all’interno della struttura San Raffaele Pisana “al momento non vi sono casi positivi”. Al fine di individuare tutte le persone venute a contatto con i positivi e contenere il focolaio, fino ad ora sono stati effettuati “2332 tamponi, di cui 1168 effettuati nei drive in e 1164 effettuati nella struttura, dove sono iniziati oggi i secondi test per 582 tra operatori e pazienti”. “Alla fine per la gestione di questo focolaio – si legge ancora nel post della Regione – si prevede di effettuare oltre 3000 tamponi”.

