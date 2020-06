Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 32.872 persone attualmente positive, 34.043 decessi e 168.646 guariti, per un totale di 235.561 casi l’ultimo bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile. Il virus però nel nostro Paese continua a circolare, come dimostra il mini focolaio che si è avuto nel reparto di Oncologia dell’ospedale Niguarda di Milano. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 10 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – Discoteche, cinema e teatri: ecco le linee guida – La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura delle discoteche, dei centri termali, dei congressi fieristici e delle sale da gioco, la cui ripresa delle attività dovrebbe essere fissata per il 15 giugno, stesso giorno in cui riprenderanno anche cinema e teatri. Per tutti valgono le linee generali di distanziamento sociale e sanificazione, mentre nelle discoteche, in particolare, bisognerà contingentare gli accessi in modo da garantire almeno un metro di distanza tra le persone e due metri per chi si trova in pista da ballo. Si potrà ballare solo all’aperto, mentre nei locali chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina. Andrà favorita la prenotazione dell’accesso telematica, mentre i gestori dovranno tenere un registro delle presenze per 14 giorni. I drink non si potranno consumare al bancone, mentre gli ambienti e le superfici dovranno essere disinfettati frequentemente. Via libera anche alle piscine termali, che dovranno garantire almeno un indice di sette metri quadri d’acqua per utente nel caso sia consentita l’attività natatoria, e di quattro metri quadri per persona se l’attività natatoria non è consentita. L’attività sportiva collettiva, come acquabike o acquagym, si potrà svolgere con un distanziamento interpersonale di due metri, possibilmente nelle piscine esterne. Nelle piscine interne sarà necessario attendere un’ora tra un’attività e la seguente, e arieggiare adeguatamente il locale. Per quanto riguarda cinema e teatri, invece, gli utenti dovranno indossare la mascherina e i posti a sedere dovranno prevedere la distanza di un metro tra uno spettatore e l’altro, a meno che non si tratti di spettatori appartenenti a uno stesso nucleo familiare o che i posti a sedere non siano adeguatamente separati con pannelli in plexiglas. Per gli spettacoli al chiuso il numero massimo di spettatori è 200, mentre negli spettacoli all’aperto si può arrivare a 1.000.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione civile – È di 32.872 persone attualmente positive (- 1.858 rispetto a ieri), 34.043 decessi (+79, di cui 32 però relativi alle scorse settimane in Abruzzo e conteggiati solo oggi) e 168.646 guariti (+2.062), per un totale di 235.561 casi (+283), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 32.872 attualmente positivi, 4.581 sono ricoverati in ospedale (-148), 263 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-20), mentre 28.028 si trovano in isolamento domiciliare (-1.690). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 55.003 test (ieri erano stati 27112, l’altroieri 49.478). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,51 per cento (ieri era stato dell’1 per cento).

Mini focolaio all’ospedale Niguarda di Milano – Un mini focolaio di Coronavirus si è innescato nel reparto di Oncologia dell’ospedale Niguarda di Milano. A darne notizia è il Corriere della Sera, secondo cui il contagio sarebbe partito “dagli specializzandi, giovani studenti di medicina che sono stati i primi ad ammalarsi”. Poi “la malattia è stata trasmessa ad alcuni medici, infermieri (tra cui una caposala) e operatori socio sanitari”. Per questo motivo oggi e domani il reparto sarà chiuso per essere bonificato. Interpellati dal quotidiano, alcuni medici dell’ospedale hanno dichiarato che quello che è accaduto “va oltre la situazione specifica dell’ospedale, che sta prendendo tutte le contromisure necessarie: deve essere invece un monito molto più ampio per tutta la città, perché dimostra che la malattia non è affatto sparita, che la trasmissione si può ancora innescare in tempi rapidi e che quindi non bisogna allentare l’attenzione. Un monito importante anche per i ragazzi, che probabilmente stanno vivendo le prime settimane della Fase 2 con troppa leggerezza”.

Roma, focolaio al San Raffaele: trovato il paziente 0 – Mentre i positivi del focolaio scoppiato nella clinica San Raffaele di Roma salgono a 41, l’indagine epidemiologica volta a trovare il cosiddetto paziente 0 potrebbe essere giunta a una conclusione. Secondo quanto ricostruito, infatti, il primo caso di Covid-19 all’interno della struttura risalirebbe a maggio e riguarderebbe un operatore sanitario della struttura. Non è ancora chiaro, però, dove l’operatore ha contratto il virus. Intanto, nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, sono i partiti i test sierologici sui pazienti dimessi dalla clinica dal 18 maggio in poi e per i loro contatti stretti. L’obiettivo della regione Lazio è quello di effettuare 1800 test al fine di circoscrivere il più possibile il focolaio, che al momento comunque sembrerebbe essere sotto controllo. Dei 41 positivi al Coronavirus registrati finora, 24 sono riferiti a pazienti trasferiti, uno è un paziente deceduto, 9 sono dipendenti della struttura e 7 sono esterni.

