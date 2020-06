Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Oltre sette milioni i casi di contagiati nel mondo dell’epidemia di Coronavirus, con oltre 400mila vittime. Intanto l’Ue vara oggi il primo rapporto della Commissione europea sulla disinformazione relativa alla pandemia e lancia l’allarme: “Fake news da Russia e Cina per minare la democrazia”. Secondo uno studio di Harvard, inoltre, il virus circolava a Wuhan già ad agosto. Per l’Oms, invece, stando alle ultime ricerche il contagio da parte di un asintomatico è molto raro. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi mercoledì 10 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Merkel e Macron scrivono all’Ue: “Prepariamoci alla prossima pandemia” – Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal titolo: “Come assicurarci che la Ue sia preparata alla pandemia”. La missiva è stata firmata anche dai leader di Danimarca, Belgio, Polonia e Spagna. La lettera afferma che quanto accaduto finora solleva “dubbi su quanto l’Ue fosse preparata alle pandemia” e sottolinea la necessità di un “approccio europeo comune in modo che il continente arrivi preparato a una seconda ondata del virus e a future crisi da pandemia”.

Si fa quindi accenno a soluzioni comunitarie in molti campi, dalla ricerca alla politica industriale. L’Ue deve garantire una “fornitura sufficiente” di farmaci essenziali, vaccini e protezioni individuali. Si parla anche di un coordinamento comunitario proprio per trovare nuove cure e vaccini. “Sviluppare un vaccino – dice la missiva – è un compito enorme e costoso, una strategia europea comune ha un grande valore aggiunto”. Si fa accenno anche a “linee guida più permanenti dell’antitrust in casi di pandemia per consentire limitate e temporanee collaborazioni tra aziende”. Inoltre, si esorta l’Ue a dipendere meno dalla Cina, imparando a “trovare nuovi partner commerciali per diminuire la dipendenza dalle catene delle forniture da singoli Paesi”. U

Ore 06.30 – Il Brasile supera quota 38mila morti – Il Brasile registra 38.406 morti per coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono stati 1.272. I contagiati complessivi sono 739.503. Lo rende noto il ministero della Salute. Il Brasile si conferma quindi essere il secondo Paese al mondo con più contagiati dopo gli Usa.

Ore 06.00 – In Perù superati 200 mila casi, altri 167 morti – Il Perù ha superato i 200 mila casi di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che sono stati registrati altri 5.738 contagi, portando il totale a 203.736, mentre i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 167.

Ue: “Fake news da Russia e Cina per minare la democrazia” – “Alcuni paesi terzi, in particolare Russia e Cina, sono impegnati in campagne di disinformazione sul Covid 19 in Europa e a livello mondiale nel tentativo di minare il dibattito democratico, esacerbare la polarizzazione all’interno delle società e migliorare la propria immagine”. La denuncia arriverà domani, 10 giugno, dalla Commissione europea, che approverà la prima Comunicazione sulla disinformazione relativa al Coronavirus. Secondo la bozza, Bruxelles lancia un vero e proprio allarme contro le fake news promosse da paesi terzi con lo scopo di peggiorare l’impatto sanitario e sociale della crisi per minare la democrazia occidentale. Un pericolo talmente grande che l’Europa parla di “infodemia”.

Secondo Bruxelles, dietro all’infodemia c’è una regia di attori stranieri, in particolare Russia e Cina, che danno vita a vere e proprie campagne “mirate a minare la democrazia” indebolendo la credibilità delle “istituzioni europee, nazionali e regionali”. Si parla di “influenza malevola, manipolazione e interferenza per provocare danni”. Per questo la Commissione propone una serie di azioni mirate a “combattere il flusso di disinformazione e le operazioni di influenza malevola esterna con pratiche proattive e comunicazione positiva coinvolgendo governi, società civile e piattaforme”.

Oms: “Contagio da asintomatico molto raro” – È molto raro che un soggetto asintomatico possa trasmettere il Covid-19. È quanto sostiene Maria Van Kerkhove, direttore del team tecnico dell’Oms. “Dai dati che abbiamo, sembra ancora raro che una persona asintomatica in realtà contagi un altro individuo” ha spiegato Maria Van Kerkhove. “Abbiamo diversi rapporti di Paesi che stanno monitorando contatti molto dettagliati. Seguono casi asintomatici, i contatti continuano e finora non si trova alcuna trasmissione secondaria”. Leggi la notizia completa.

Studio Harvard: “Casi a Wuhan già a fine settembre” – Secondo uno studio condotto dalla Harvard Medical School, i casi di Coronavirus sono emersi a Wuhan già dalla fine di settembre. Il team di ricercatori, infatti, ha osservato, attraverso immagini satellitari, un aumento del traffico negli ospedale della città cinese a cui è corrisposto anche un boom di ricerche su internet sui sintomi strettamente associati al Covid-19. Leggi la notizia completa.

Oms: “Pandemia tutt’altro che finita, a livello globale la situazione sta peggiorando” – “Mi dispiace dirlo, perché tutti vorremmo non fosse così, ma la pandemia è tutt’altro che finita. Vediamo segnali positivi in alcuni Paesi, ma in altri dobbiamo dire che la risposta non è adeguata. Però è possibile intervenire, costruire questa risposta, le infrastrutture necessarie, anche formando il personale sanitario al meglio”. A dichiaralo è Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

“Sebbene la situazione in Europa stia migliorando, a livello globale sta peggiorando. Più di 100.000 casi sono stati segnalati in 9 degli ultimi 10 giorni. Ieri sono stati notificati oltre 136.000 casi, il massimo finora in un solo giorno”, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Quasi il 75% dei casi di ieri proviene da 10 Paesi, principalmente nelle Americhe e nell’Asia meridionale. La situazione del Sud America è quella che ci preoccupa di più. La maggior parte dei Paesi della regione africana sta ancora registrando un aumento dei casi, con alcune segnalazioni in nuove aree geografiche, sebbene la maggior parte dei Paesi della regione abbia meno di 1.000 casi. Vediamo anche un numero crescente di contagi in alcune parti dell’Europa orientale e dell’Asia centrale. Allo stesso tempo, siamo incoraggiati dal fatto che diversi Paesi in tutto il mondo vedano segnali molto positivi. Ci troviamo da più di sei mesi in questa pandemia e non è il momento per nessun Paese di togliere il piede dall’acceleratore. Questo è il momento di continuare a lavorare sodo, sulla base della scienza e della solidarietà”.

Superati i 700.000 casi in Brasile – Sono stati registrati oltre 700.000 casi di coronavirus in Brasile, secondo l’alleanza dei media del Paese perché il governo ha deciso di limitare l’accesso ai dati ufficiali. Solo il primo giugno i contagi nello Stato sudamericano erano 500.000. I morti, secondo Johns Hopkins University, sono 36.455 in Brasile.

