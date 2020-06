Coronavirus, studio di Harvard: “Strani movimenti a Wuhan da settembre”

Uno studio della Harvard Medical School, secondo cui strani movimenti negli ospedali di Wuhan, la città cinese da dove è partita l’epidemia di Coronavirus, si sono registrati a partire da fine settembre, riaccende i riflettori su Pechino e sulle omissioni riguardanti il virus. Un team di ricercatori, guidato dall’epidemiologo John Brownstein, ha infatti analizzato le immagini satellitari riguardanti la capitale dell’Hubei e osservato un “forte aumento del traffico fuori dai cinque principali ospedali di Wuhan a partire dalla fine dell’estate e dall’inizio dell’autunno 2019”. Non solo, secondo Brownstein l’aumento del traffico intorno agli ospedali della città è coinciso con “un aumento delle ricerche su Internet di alcuni sintomi, come tosse, febbre, difficoltà respiratoria, che in seguito sarebbero stati strettamente associati al nuovo Coronavirus”.

Il team di ricercatori ha anche confrontato il numero di macchine ferme nei parcheggi degli ospedali di Wuhan a ottobre 2019 confrontandole con quelle dello stesso periodo dell’anno precedente. In alcuni casi vi è stato un aumento del 67%, in altri addirittura del 90%. “È evidente che i parcheggi si riempiono quando un ospedale è pieno, ed è pieno perché qualcosa sta succedendo nella comunità, come un’infezione che si diffonde” ha dichiarato l’epidemiologo al canale statunitense Abc.

