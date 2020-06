Sposa è positiva: 31 invitati in isolamento dopo il matrimonio

Un matrimonio finito in quarantena è quello celebrato nei giorni scorsi a Vergato (Bologna) dove 31 invitati sono finiti in isolamento dopo che la sposa è risultata positiva al Coronavirus. “Durante la cerimonia eravamo tutti a debita distanza, non più di una decina di persone. C’eravamo io, un altro dipendente, gli sposi, i testimoni e, seduti molto più indietro, i genitori”, racconta Stefano Pozzi, il vicesindaco che ha celebrato le nozze in Comune. Terminata la cerimonia nuziale, i festeggiamenti sono proseguiti in una struttura privata.

La sposa, veneta, è operatrice sanitaria in una struttura della provincia e, dopo il matrimonio, ha cominciato ad accusare dei lievi sintomi come la febbre. Si è sottoposta a tampone ed è risultata positiva al nuovo Coronavirus. Il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl ha contattato i colleghi del Veneto e ha predisposto la quarantena per parenti e amici della sposa che erano presenti alle nozze. Tra gli invitati: 20 provenienti dal trevigiano sono in isolamento fiduciario e 11 sono sotto sorveglianza a Bologna.

