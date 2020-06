Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 11 giugno.

È di 30.637 persone attualmente positive (-1.073 rispetto a ieri), 34.167 decessi (+53) e 171.338 guariti (+1.399), per un totale di 236.142 casi (+379), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 30.637 attualmente positivi, 4.131 sono ricoverati in ospedale (-189), 236 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-13), mentre 26.270 si trovano in isolamento domiciliare (-871). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 52.530 test (ieri erano stati 62.699, l’altroieri 55.003). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,72 per cento (ieri era stato dello 0,32 per cento).

Il bilancio di oggi è leggermente più negativo rispetto a quello degli ultimi giorni: sebbene il numero di morti sia calato rispetto a ieri (53 contro 71), il numero dei nuovi contagi è quasi raddoppiato (379 oggi, 202 ieri) a fronte di un numero più basso di tamponi (52.530 contro 62.699): per questo motivo la percentuale di tamponi positivi sul totale effettuato è più che raddoppiata (oggi 0,72 per cento, ieri 0,32). Sono meno del solito anche le Regioni con zero contagi: Molise, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia. La Lombardia ha 252 dei 379 nuovi contagi di oggi, seguita da Piemonte (42) ed Emilia-Romagna (25). Nuovo boom dunque nella regione più colpita dal Covid: ieri, in Lombardia, i nuovi contagi erano stati 99.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

