Coronavirus in Italia, le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 16.496 persone attualmente positive, 37.744 morti e 189.196 guariti, per un totale di 240.436 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 30 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.00 – Mes: riunione di governo del M5s, confermata la contrarietà – A quanto di apprende nel corso della riunione di governo del Movimento 5 stelle a Largo Chigi è stato fatto il punto sui prossimi provvedimenti di governo, a partite dal decreto semplificazioni che è già in una fase avanzata ma che sarà oggetto nei prossimi giorni di un confronto con le altre forze di maggioranza. All’inizio dell’incontro è stato toccato anche il tema del Mes, che vede il Movimento compatto sulla contrarietà. Il capo politico Vito Crimi ha fatto sapere di non aver apprezzato che sull’argomento esponenti dei partiti di maggioranza “si stanno muovendo con modi e accenti che non si conciliano con questa fase cruciale per il Paese”. Crimi ha infine ribadito l’importanza del pieno coinvolgimento del Parlamentari “anche nella fase preparatoria dei decreti”, ed è in questa direzione ci si sta già muovendo per i prossimi provvedimenti in elaborazione.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Zaia: “In Veneto 22 focolai” – “Attualmente in Veneto ci sono 22 focolai. Guardando il trend settimanale a partire dal 25 maggio contiamo 135 focolai, scesi poi a 75, 56, 35 e ora 22. Quindi non è vero quindi che sono aumentati i focolai. Attualmente dei 22, 13 sono in famiglie e 9 in strutture per anziani. I due focolai che preoccupano maggiormente sono quello di Feltre e quello definito delle badanti romene perché sviluppatosi tra 8 badanti che hanno viaggiato assieme in un pullman dalla Romania all’Italia”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando nel corso del consueto punto stampa. Il governatore ha poi detto di aver disposto “test per tutti i familiari (datori di lavoro, ndr) e per tutte le badanti a rischio”. “In Veneto si curano le persone a prescindere da ogni documento, credo religioso, orientamento sessuale, colore della pelle e altro” ha poi aggiunto rispondendo ai giornalisti.

Scuola, Azzolina conferma rientro a scuola per tutti il 14 settembre. “Le scuole riapriranno per tutti dal 14 settembre. Non ci sono dubbi. Dal primo settembre riapriranno per quelli che hanno da recuperare o potenziare gli apprendimenti dell’anno scolastico appena concluso”. Lo ha ribadito la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a ’24 Mattino’ su Radio 24. “L’Election day non riguarda le scuole di secondo grado, ma gli ordini delle scuole precedenti, ma il ministro dell’Istruzione non decide dove si svolgono le votazioni. In ogni caso la sanificazione della scuola dura un giorno non certo una settimana come ho sentito dire. Io sarò felice quando vedrò i miei studenti tornare a scuola”.

Coronavirus, ultime notizie – Lombardia, obbligo mascherina fino al 14 luglio. “Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio. Come vedete anch’io la indosso, non senza sacrificio”. A scriverlo su Facebook è il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, confermando l’intenzione di estendere l’obbligo di indossare la mascherina. “Pulizia delle mani, distanziamento e mascherine ci stanno dando una risposta confortante, limitando il numero delle persone costrette a ricorrere ad un ricovero o peggio alla terapia intensiva”, ha aggiunto il governatore. “Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi – ha concluso – è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

