Lombardia, Fontana nomina commissione saggi: “Pronti a riconoscere errori, se commessi”

“Siamo tutti quanti pronti a riconoscere degli errori, qualora fossero stati commessi, sottolineando il fatto che ci siamo ritrovati all’interno di un cataclisma che nessuno pensava potesse verificarsi”: con queste parole il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato l’istituzione di una commissione di saggi per l’evoluzione del sistema sanitario della Regione. Il presidente, travolto nei giorni scorsi dalle polemiche per la sua presenza alla cerimonia in onore dei morti per il Coronavirus di Bergamo, ha risposto anche a Luca Fusco, presidente del comitato vittime “Noi denunceremo”: “Non ho incontrato Fusco, che non conosco, ieri. Mi sembra di aver già detto tutto quello che c’era da dire”.

“Queste personalità – ha continuato Fontana a proposito della commissione di saggi – fanno riferimento a me e non incidono sulle altre commissioni che già esistono e che continueranno nel loro lavoro. Non ci sarà una riforma sanitaria né una revisione della riforma sanitaria. Il comitato servirà a esaminare quali sono, se ci sono, le cose che meno hanno funzionato, per migliorarle. Sono tutte persone di altissima qualità, che hanno idee anche completamente diverse, e che mi serviranno per avere le idee più chiare sul momento odierno e sulla evoluzione dell’epidemia”.

I profili scelti sono decisamente di elevata caratura: Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano, Gianluigi Spata, presidente dell’ordine dei medici della Lombardia, Gianluca Vago, medico ed ex rettore della Statale, Alberto Mantovani, professore emerito di Patologia e direttore scientifico dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas e Rosanna Tarricone, professoressa della SDA Bocconi School of Management, nonché unica donna del Comitato.

Leggi anche:

1. Quella ridicola passerella di Bergamo e lo Stato incapace di chiedere scusa (di G. Gambino) / 2. Bergamo, polemiche sul requiem di domani al cimitero con Fontana presente. Eliana Como (CGIL) in sciopero della fame / 3. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto”

4. I medici lombardi accusano Gallera e Fontana per la gestione sanitaria dell’emergenza Coronavirus / 5. Spunta un audio di Fontana: parla di 9 comuni da chiudere per l’emergenza Covid. Ma non fu mai fatto / 6. Fontana: “Sta emergendo la verità sul buon operato della regione Lombardia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Il rischio di semplificare troppo: con gli appalti senza gara pericolo infiltrazioni criminali Ma di cosa stiamo parlando? Il Mes ci farà risparmiare appena 500 milioni su 60 miliardi Camera, nasce l’intergruppo per la Pace in Medio Oriente