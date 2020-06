Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 10 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno raggiunto quota 500mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 30 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Oms: “Il peggio deve arrivare. Il vaccino non sarà la panacea” – Il peggio deve ancora arrivare. Mi dispiace dirlo ma con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi”. Lo ha detto ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dichiarazioni alle quali si sono aggiunte quelle di Hans Kluge, il responsabile europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, sul vaccino: “Tutti pensano che il vaccino sia una panacea”, ha detto intervistato dal Daily Mail. “Prima di tutto non sappiamo se un vaccino funzionerà in tutte le fasce d’età. E nessuno sa (quando sarà pronto). Il mio sogno sarebbe tra un anno: è possibile ma è anche molto probabile che non sarà tra un anno. E poi tutti ne parlano come se fosse una bacchetta magica. Assolutamente no: cento anni fa abbiamo avuto l’influenza spagnola; e qual è stata la migliore strategia? La stessa di adesso: lavarsi le mani e mantenere le distanze”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Cina, via libera alla sperimentazione del vaccino sui militari – La Commissione Militare Centrale ha dato il via libera alla prima somministrazione su larga scala del vaccino anti-Coronavirus realizzato dall’azienda cinese CanSino Biologics. La sperimentazione durerà un anno a partire dallo scorso 25 giugno e per ora sarà riservata ai militari cinesi. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet, riferiscono di un prodotto sicuro e capace di attivare il sistema immunitario, almeno in modo parziale.

Coronavirus, ultime notizie: totale morti sopra 500mila, oltre 10 milioni casi. Nel mondo il totale delle persone decedute per Coronavirus supera il mezzo milione. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i morti sono 500.108. I contagi accertati hanno superato i 10 milioni e sono per il momento 10.057.300. Il maggior numero di vittime si è registrato negli Usa, che sono arrivati a 125.714 morti e 2.539.544.

Brasile, più di trentamila nuovi casi in un giorno. Il Brasile ha 30.476 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e altri 552 morti, ha annunciato il ministero della Salute. In totale, le vittime del Coronavirus nel Paese sono 57.622 e i casi accertati 1.344.143.

Leggi anche:

1. Mattarella a Bergamo per la Messa da Requiem in onore ai morti per Coronavirus / 2. Altro che lockdown: durante il Covid Europa inondata di droga, traffici raddoppiati. Tutti i numeri e le rotte / 3. L’Italia può farcela, ma la classe dirigente deve pensare alla storia e non ai propri interessi e carriere personali

4. Mondragone, Bartolini, Val Seriana: tra profitto e salute indovinate chi vince col Covid / 5. Perché questa fase di impasse rischia di logorare più Salvini e Meloni che la maggioranza giallorossa / 6. “Il piano Azzolina? Siamo in ritardo per settembre”: intervista a un preside di periferia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid 19, pronto il primo vaccino: sarà somministrato all’esercito cinese Iran, emesso mandato d’arresto contro Trump per uccisione Soleimani Chili di droga seppelliti sottoterra e pusher camuffati da rider: così lo spaccio è andato avanti durante il lockdown