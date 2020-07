Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il virologo Fauci lancia l’allarme negli Stati Uniti: i casi di coronavirus potrebbero crescere fino a 100mila al giorno. Intanto l’Ue riapre le frontiere con 15 paesi: sì alla Cina, no agli Usa. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.30 – Slovenia: scandalo mascherine, ministro dell’Economia arrestato – Il ministro dell’Interno sloveno, Ales Hojs, si è dimesso e il collega all’Economia, Zdravko Pocivalsek, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nell’acquisto di dispositivi di protezione durante la pandemia di coronavirus. “Ritengo che sia un’azione politicamente motivata”, ha commentato Hojs, presentando le dimissioni. Anche il capo della polizia ha rimesso il mandato per protesta contro un’iniziativa delle sole forze speciali, ha aggiunto. Anche Pocivalsek ha respinto tutte le accuse e, secondo i media locali, è stato rilasciato in serata.

Ore 06.30 – In Israele altri 765 casi, record da aprile – Fonti israeliane hanno riferito che i piani per riaprire il traffico aereo e il turismo internazionale sono “andati in fumo” a causa della situazione Covid-19 nel Paese. L’idea di riprendere dal 1 agosto i collegamenti aerei con una serie di Paesi considerati sicuri sembra venire meno, alla luce della seconda ondata di contagi che ha colpito lo Stato ebraico, con 765 nuovi casi di coronavirus solo nelle ultime 24 ore. “Con un tasso di contagio così alto, Israele può scordarsi la riapertura (del turismo) il 1 agosto”, ha affermato un alto funzionario al Times of Israel. “Tutto il lavoro che è stato fatto finora è andato in fumo. Israele era pronto a riaprire i suoi confini ad almeno 12 Paesi, ma la cosa non è più rilevante, gli israeliani non sono più desiderati”, ha aggiunto. Da domani la Ue riaprirà le proprie frontiere a 15 Paesi al di fuori dello spazio comunitario: tra questi c’è anche la Cina, se applica la reciprocità, ma restano esclusi Usa, Russia, Brasile e Israele, tra gli altri.

Ore 06.00 – Negli Usa nuovo record di casi, 46mila in 24 ore – Negli Usa è stato toccato un nuovo record giornaliero di contagi da coronavirus con 46mila infezioni. Il totale dei contagi è così salito a 2,69 milioni mentre i decessi negli Stati Uniti sono 127.322. I casi continuano a crescere in modo esponenziali in otto Stati Usa, compresi California e Texas dove nella giornata di ieri sono stati rilevati, rispettivamente, 8 mila e 7 mila contagi.

Fauci: “Ottimisti sul vaccino, spero dosi a inizio 2021” – “Dal prossimo mese passeremo a una nuova fase nella sperimentazione del vaccino. Non abbiamo la certezza del risultato, ma siamo ottimisti che troveremo presto un vaccino. Speriamo di avere le dosi disponibili all’inizio del prossimo anno”. Lo ha dichiarato l’epidemiologo Usa Anthony Fauci in una nuova deposizione davanti al Congresso statunitense.

Ue: ok a riapertura frontiere per 15 Paesi. Si Cina, no Usa – I governi degli Stati membri della Ue hanno approvato l’elenco di quindici Paesi i cui cittadini saranno autorizzati a viaggiare nell’Unione Europea a partire da domani 1 luglio. L’elenco dei Paesi i cui cittadini sono ammessi nell’Ue e nell’area Schengen comprende l’Algeria, l’Australia, il Canada, la Georgia, il Giappone, il Montenegro, il Marocco, la Nuova Zelanda, il Ruanda, la Serbia, la Corea del Sud, la Thailandia, la Tunisia e l’Uruguay. Nella lista c’è anche la Cina, ma solo a condizione che Pechino accetti i cittadini dell’Ue nel suo territorio, mentre, come era prevedibile, gli Stati Uniti sono esclusi dall’elenco.

Germania, 44 positivi in un’azienda di catering – Un nuovo focolaio di Coronavirus è esploso in Germania in un’impresa di catering bavarese: almeno 44 persone sono risultate positive al test, secondo quanto hanno reso noto gli amministratori del distretto Stanberg. Fra i contagiati ci sono anche 10 richiedenti asilo del centro di accoglienza di Hechendorf, da dove sarebbe partito l’allarme sull’epidemia. L’impresa di catering, che è stata chiusa sabato scorso per 14 giorni, rifornisce anche la mensa della clinica universitaria Grosshadern di Monaco, che ospita circa 2mila pazienti, secondo quanto riporta il Merkur.

Brasile: quasi 60mila morti – Il Brasile ha superato i 58mila morti per Coronavirus, secondo quanto riferito dal ministero della Salute, mentre la pandemia continua a rafforzarsi nella regione centrale del Paese, il primo in America Latina per numero di contagi e vittime. Nell’ultimo bilancio sulla pandemia reso noto ieri, le autorità hanno riferito che in 24 ore ci sono stati 692 morti, per un totale di 58.314 decessi dall’inizio dell’emergenza. Sono stati 24.052 i nuovi contagi giornalieri registrati, che hanno portato il totale dei casi confermati nel Paese a 1.368.195. In diversi stati brasiliani si osserva un’evoluzione aggressiva della pandemia, e lunedì il governo di Brasilia ha decretato uno stato di “calamità”

Germania, il sindaco di Berlino: “Presto tamponi gratis per tutti” – Anche Berlino, dopo la Baviera, si attrezza per rendere accessibili a tutti e gratuitamente i tamponi anti-coronavirus. Lo ha detto il sindaco della capitale tedesca, il socialdemocratico Michael Mueller: “Io credo che anche noi molto presto prenderemo questa via”, ha spiegato il borgomastro, riferendosi ad una decisione analoga della Baviera. “Quando un Land prende questa direzione, e molti altri hanno la strategia dei test, ci sarà un’onda in questo senso”, ha aggiunto Mueller, secondo il quale “presto per molte persone sarà molto semplice farsi fare i test”.

Australia, torna il lockdown in dieci zone di Melbourne – Le autorità australiane imporranno una quarantena obbligatoria di quattro settimane ai residenti di dieci zone della città di Melbourne, a seguito dell’aumento esponenziale dei casi di Covid-19 a causa di un nuovo focolaio. L’ordine di confinarsi in casa entrerà in vigore dalle 23.59 di domani fino al 29 luglio, ha spiegato il governatore dello Stato di Victoria, Daniel Andrews, in una conferenza stampa. Andrews ha inoltre annunciato un’indagine sulla gestione delle quarantene negli hotel di Melbourne per persone provenienti dall’estero tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, poichè si sospetta che l’epidemia sia collegata a violazioni delle linee guida per il controllo di Covid-19.

Oms: “Il peggio deve arrivare. Il vaccino non sarà la panacea” – Il peggio deve ancora arrivare. Mi dispiace dirlo ma con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi”. Lo ha detto ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dichiarazioni alle quali si sono aggiunte quelle di Hans Kluge, il responsabile europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, sul vaccino: “Tutti pensano che il vaccino sia una panacea”, ha detto intervistato dal Daily Mail. “Prima di tutto non sappiamo se un vaccino funzionerà in tutte le fasce d’età. E nessuno sa (quando sarà pronto). Il mio sogno sarebbe tra un anno: è possibile ma è anche molto probabile che non sarà tra un anno. E poi tutti ne parlano come se fosse una bacchetta magica. Assolutamente no: cento anni fa abbiamo avuto l’influenza spagnola; e qual è stata la migliore strategia? La stessa di adesso: lavarsi le mani e mantenere le distanze”.

