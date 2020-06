L’importanza della mascherina? L’esperimento in laboratorio non lascia dubbi | VIDEO

È ancora utile e necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale? Sì, come dimostra un esperimento realizzato da un laboratorio americano il cui video ha fatto il giro del mondo. Se in questa Fase 3 molti italiani sembrano aver abbassato la guardia e anche tra i virologi ci sono dispute sulla reale potenza del Coronavirus, questo test ci fa capire come ancora la battaglia contro il Covid non è vinta.

“È incredibile quanto bene possa fare una piccola maschera!”. Questo lo slogan con cui è stata lanciata sui social la simulazione realizzata dal laboratorio di microbiologia clinica del Providence Sacred Heart Medical Center di Spokane, negli Stati Uniti. Una dimostrazione di come i virus, e quindi anche il Covid-19, possano facilmente trasmettersi attraverso i droplet, cioè le goccioline che emettiamo in diverse situazioni: parlando, starnutendo, tossendo.

Per questo mascherine e distanziamento sociale sono fondamentali per proteggere chi ci sta attorno da un potenziale contagio. Richard Davis realizzando quest’esperimento ha raccolto le goccioline provenienti dalla bocca e dalla gola dopo aver tossito, parlato, cantato e starnutito. Lo studioso ha poi osservato come si moltiplicano in 24 ore i batteri sulle piastre di coltura: il risultato con e senza mascherina chirurgica è lampante e incredibile. In un secondo esperimento si è concentrato sulla distanza.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020