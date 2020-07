Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 2 luglio.

È di 15.060 (-195) persone attualmente positive, 34.818 (+30) morti, 191.083 (+366) guariti, per un totale di 240.961 (+201) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 15.060 attualmente positivi, 963 (-62) sono ricoverati con sintomi, 82 (-5) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 14.015 (-128) sono in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. Coronavirus, quali mascherine usare con il caldo? L'infettivologo Bassetti non ha dubbi: "Meglio evitare le Ffp2" / 2. Coronavirus, morto a 29 anni il campione di poker Matteo Mutti / 3. Coronavirus, gli effetti sul cervello: la storia del prof sopravvissuto all'infezione

4. Coronavirus, uno studio rivela: "Con il lockdown meno morti per smog in Lombardia, salvati 22.500 anni di vita, il 10% di quelli persi per il Covid" / 5. Seconda ondata del Covid: è rottura tra medici di famiglia e ATS Bergamo / 6. Il prof Crisanti asfalta il collega Zangrillo: "Troppa euforia. Spero non se ne penta tra due mesi"

