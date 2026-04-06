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Cronaca

Pasquetta 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari

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di Antonio Scali
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Pasquetta 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 6 aprile

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 6 aprile 2026, in Italia in occasione della Pasquetta 2026? Se ieri, giorno di Pasqua, quasi tutti i supermercati e i negozi erano chiusi, per concedere ai lavoratori un giorno di riposo in una festa così sentita, oggi le cose sono molto diverse. Rispetto a ieri, infatti, molti negozi e supermercati, ma anche centri commerciali, sono aperti, per permettere a chi vuole di godersi una giornata all’insegna dello shopping, o per comprare qualcosa magari all’ultimo minuto per la scampagnata o il barbecue di Pasquetta.

Come sempre il consiglio che vi diamo è sempre quello di consultare il sito del vostro punto vendita di fiducia, o i profili social. Spesso inoltre molte indicazioni vengono affisse già dai giorni precedenti all’entrata dal negozio. Vediamo la situazione nel dettaglio per Pasquetta 2026. Molti negozi e supermercati saranno aperti con orari ridotti. A Pasquetta i punti vendita Esselunga saranno aperti con orario ridotto, in particolare quelli situati in grandi città e centri commerciali. Aperti nella giornata di Pasquetta anche i punti vendita Conad, Carrefour, Md, Iper, ma con orario ridotto. Il consiglio è quindi sempre quello di verificare sui siti gli orari del vostro supermercato di fiducia. Orario ridotto di apertura anche per i punti vendita Pam.

Non mancheranno i centri commerciali aperti, e così MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ecc. dovrebbero essere aperti a Pasquetta 2026. Questo vale anche per Leroy Merlin e Decathlon, in particolare quando sono ospitati da un centro commerciale o nelle sue immediate vicinanze. Ovviamente pure tutti i negozi IKEA dovrebbero essere aperti a Pasquetta, ovvero il Lunedì dell’Angelo. Una giornata che quindi molti decideranno di trascorrere in qualche centro commerciale, specie laddove il tempo sarà, come da tradizione a Pasquetta, incerto.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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