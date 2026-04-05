Pasqua 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 5 aprile

I negozi e i supermercati sono aperti oggi, Pasqua 2026 (5 aprile) in Italia? Una domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore, visto che si tratta di una delle feste più amate e attese dell’anno, occasione per stare in famiglia e celebrare, per i credenti, la Risurrezione di Gesù Cristo. Se vi siete accorti all’ultimo minuto che vi manca qualcosa per preparare il grande pranzo di Pasqua, questo è l’articolo che fa per voi.

Ve lo diciamo subito: oggi è Pasqua per cui sarà davvero difficile trovare qualche supermercato aperto in questa giornata, specie nei piccoli centri. D’altronde è un giorno di festa anche per i lavoratori di questo settore ed è giusto che anche loro lo possano trascorrere insieme ai propri cari. Vediamo il dettaglio. A Pasqua molti punti vendita Conad resteranno chiusi. Stesso discorso vale per Carrefour, Aldi e Bennet. Chiusure confermate oggi, 5 aprile, anche per Esselunga e MD, ma anche Pam dovrebbe essere quasi tutto chiuso.

Ci sono tuttavia alcune eccezioni che faranno felici i ritardatari. Alcuni Coop e Ipercoop rimangono aperti anche la domenica di Pasqua, con orario ridotto. Stesso discorso per alcuni punti vendita Crai, Despar, Familia, Lidl e Il Gigante. Il consiglio, soprattutto se si tratta di piccoli negozi o supermercati, è di informarsi direttamente con il punto vendita. In molti casi troverete un cartello con tutte le indicazioni all’entrata del locale o sulle pagine social. Discorso diverso, ve lo anticipiamo, domani, in occasione della Pasquetta. Saranno quasi tutti aperti i supermercati e i negozi, ma con orari speciali.