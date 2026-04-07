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Cronaca

Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: “Volevo farlo da tempo”

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Immagine d'archivio. Credit: AGF

I tre sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Fermato il giovane

di Marco Nepi
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Dramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni.

I tre sono stati portati all’Ospedale di Ancona Torrette: i genitori sono in prognosi riservata. Il padre, in particolare, è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno preoccupanti sembrano invece le condizioni del fratellino.

La triplice aggressione è avvenuta poco prima delle 4 di notte nella casa della famiglia, che ha origini bengalesi. Ad allertare i soccorsi, stando alle prime ricostruzioni, è stata la madre del giovane, che è riuscita a telefonare al 118 nonostante le ferite riportate.

LEGGI ANCHE: L’ultimo carico di cherosene per il Vecchio Continente arriva il 9 aprile: così la guerra in Iran rischia di lasciare a terra migliaia di voli quest’estate

Fermato dai Carabinieri, il ragazzo avrebbe detto che si trattava di un gesto che meditava da tempo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, volti a ricostruire il contesto familiare e a individuare eventuali motivazioni alla base dell’aggressione. Gli inquirenti hanno anche disposti accertamenti sullo stato psicofisico del 21enne.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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