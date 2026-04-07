I tre sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Fermato il giovane

Dramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni.

I tre sono stati portati all’Ospedale di Ancona Torrette: i genitori sono in prognosi riservata. Il padre, in particolare, è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno preoccupanti sembrano invece le condizioni del fratellino.

La triplice aggressione è avvenuta poco prima delle 4 di notte nella casa della famiglia, che ha origini bengalesi. Ad allertare i soccorsi, stando alle prime ricostruzioni, è stata la madre del giovane, che è riuscita a telefonare al 118 nonostante le ferite riportate.

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Fermato dai Carabinieri, il ragazzo avrebbe detto che si trattava di un gesto che meditava da tempo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, volti a ricostruire il contesto familiare e a individuare eventuali motivazioni alla base dell’aggressione. Gli inquirenti hanno anche disposti accertamenti sullo stato psicofisico del 21enne.