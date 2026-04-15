Fs Logistix: al via il primo “smart train” tra Milano e Catania

Partito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train.

Una fase chiave del progetto che mette alla prova, in condizioni operative reali, il sistema di comunicazione wireless tra i sensori installati a bordo dei carri e il macchinista. Il convoglio, gestito da Mercitalia Intermodal in collaborazione con Mercitalia Rail, ha avviato la fase di testing operativo sulla relazione commerciale Milano– Catania Bicocca, segnando un traguardo fondamentale nel percorso di innovazione tecnologica della logistica.

La tecnologia consente il monitoraggio in tempo reale di parametri fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del convoglio, testando in particolare il controllo continuo dell’impianto frenante, il monitoraggio della stabilità del carico, la verifica automatica della composizione del treno e il rilevamento tempestivo di eventuali deragliamenti.

“La partenza di questo primo treno demo dimostra la nostra volontà di guidare il cambiamento nel settore,” ha dichiarato Sabrina De Filippis. “La digitalizzazione dei processi e l’innovazione tecnologica non sono per noi semplici aggiornamenti operativi, ma i veri e propri driver del nostro piano strategico. Stiamo trasformando il modo in cui gestiamo la logistica ferroviaria per offrire un servizio sempre più efficiente, sicuro e capace di rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione.”

A supportare l’avvio della sperimentazione sui binari è il continuo ammodernamento degli asset. Il piano di implementazione del sistema digitale WaggonTracker è infatti entrato nel vivo: nel corso del 2025 sono stati equipaggiati ulteriori 180 carri con tecnologia smart train. Questo significativo investimento porta oggi la flotta digitalizzata di Mercitalia Intermodal a circa 700 unità complessive, confermando l’impegno della società nell’adozione di soluzioni all’avanguardia.

L’integrazione di queste tecnologie permette un netto avanzamento nella gestione dei treni merci, migliorando la capacità di intervento immediato e abilitando modelli di manutenzione predittiva. L’introduzione progressiva degli smart train garantisce benefici tangibili: dalla riduzione dei tempi di preparazione dei convogli a una maggiore affidabilità del servizio, fino all’ottimizzazione degli asset e al contenimento dei costi operativi (grazie alla drastica diminuzione dei fermi per manutenzioni straordinarie). Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di FS Logistix mirata ad accelerare la transizione verso un ecosistema ferroviario merci profondamente integrato, sostenibile e tecnologicamente avanzato.