Scuola, manifestazioni contro il piano Azzolina: diretta

Esplode la protesta del mondo della scuola iniziata dopo la pubblicazione di indiscrezione sulle linee guida della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per la riapertura degli istituti a settembre. Oggi, giovedì 25 giugno, in 60 città italiane contro il piano del governo scendono in piazza studenti, docenti e presidi. Mentre l’opposizione attacca senza mezze misure l’esecutivo. L’appuntamento è fissato alle ore 18 in piazze da Nord a Sud, da Firenze a Ragusa, da Roma a Varese, da Palermo a Modena.

Protagonisti delle manifestazioni sono i presidi. È proprio sui dirigenti scolastici infatti che a settembre dovrebbe ricadere ogni responsabilità sulla riapertura. Secondo la bozza delle linee guida tracciate dal ministero dell’Istruzione saranno loro a dover reperire spazi extra, organizzare i turni degli ingressi e delle uscite dei ragazzi, smistare gli insegnanti e stringere accordi con le associazioni del terzo settore.

Studenti e docenti in piazza: la diretta delle manifestazioni

Qui gli aggiornamenti in diretta sulle manifestazioni del mondo della scuola:

Ore 16,40 – Le richieste di Anci e Upi: “Fondi e personale” – Anci e Upi, fondi e personale o no intesa su Piano – Comuni, Province e Città metropolitane al governo chiedono “risorse per fare gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza nelle scuole e abbiamo bisogno di personale, altrimenti non saremo in grado di assicurare i servizi educativi. Senza queste risposte, che sono essenziali per permettere la riapertura delle scuole, Anci e Upi non potranno dare intesa sul Piano scuola”. Lo hanno dichiarato il Presidente di Anci Antonio Decaro e il Presidente di UPI Michele de Pascale al termine della seduta della Conferenza Unificata nella quale non si è discusso del Piano Scuola 2020-21, rinviato a domani in una riunione straordinaria. Anci e Upi chiedono che le loro richieste “siano trasformate in emendamenti del Governo al decreto Rilancio per assegnare in maniera diretta a Comuni, Province e Città metropolitane i 400 milioni previsti per il 2020 nel fondo Covid-19 del Ministero dell’Istruzione e norme per il rafforzamento degli organici degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario anche attraverso assunzioni del personale per i servizi scolastici a tempo determinato”.

Ore 16,35 – Rinviato l’esame delle linee guida, domani Conferenza Stato-Regioni – La Conferenza Stato-Regioni ha chiesto un rinvio per discutere le linee guida della ripresa della scuola a settembre. Una nuova riunione della Conferenza è prevista per domani, venerdì 26 giugno.

Ore 16,30 – Conte: “Lavoriamo per aprire scuole in sicurezza” . Sul confronto in corso è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Stiamo lavorando per consentire a tutti i nostri ragazzi di tornare a scuola a settembre, in presenza e nella massima sicurezza”, ha detto il premier al Tg1.

Cosa prevedono le linee guida

Le misure per la ripresa dell’attività scolastica sono contenute nella bozza del Piano scuola 2020-2021. Tra le linee guida ci sono la frequenza scolastica in “turni differenziati”, la “riconfigurazione della classe in più gruppi di apprendimento”, l'”articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso”, l’estensione del tempo scuola settimanale alla giornata di sabato, ove non già prevista, su delibera degli organi collegiali competenti. L’attività didattica a distanza resterà ma solo in misura marginale e solo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dove “le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentono”.

A manifestare sono genitori, insegnanti, precari, Aec, studenti e bambini del Comitato priorità alla scuola e oltre 48 organizzazioni a carattere nazionale scendono in piazza per chiedere che la ripartenza delle attività didattiche salvaguardi salute, sicurezza e diritto allo studio

Lo scontro

Il piano per la scuola ha generato un malcontento diffuso. La Gilda degli Insegnanti definisce inadeguate e pericolose le linee guida della ministra dell’Istruzione per le riaperture in presenza a settembre. Il coordinatore nazionale Rino Di Meglio ha dichiarato: “Il piano elaborato da viale Trastever risulta del tutto inadeguato a garantire che il rientro in aula tra due mesi avvenga in sicurezza. Tutte le elucubrazioni sui possibili accorpamenti delle discipline e delle classi e sulla riduzione dell’orario di lezione non cambiano il risultato finale, cioè non evitano l’impoverimento dell’offerta formativa, impedendo, di conseguenza, agli studenti di godere pienamente del diritto all’istruzione”.

Paola Serafin, componente della segreteria Cisl Scuola, dopo l’incontro tra sindacati e ministra ieri ha dichiarato: “L’incontro è stato interlocutorio e al momento la nostra è una sospensione di giudizio perché allo stato attuale mancano elementi fondamentali per programmare in modo efficace la ripartenza della scuola a settembre”.

Duro Matteo Salvini. Il leader della Lega nel corso di una diretta Facebook da Avezzano, in Abruzzo, ha dichiarato: “Abbiamo un ministro che non dovrebbe neanche occuparsi della pulizia delle aule delle scuole”. E ancora: “Una che vuole separare i bambini con il plexiglass, una che dovrebbe essere curata, altro che ministro dell’Istruzione”. Salvini insieme ai parlamentari della Lega, è stato protagonista oggi anche di un blitz sotto il Ministero dell’Istruzione “per chiedere, a nome di studenti, insegnanti e famiglie, chiarezza sul futuro dei nostri figli”.

